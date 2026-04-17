Nhiều hoạt động du lịch, văn hóa tiêu biểu trong Tuần Du lịch Ninh Bình

Với hàng loạt hoạt động được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tới đây, ngành du lịch Ninh Bình đặt ra mục tiêu đón 1 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026.

Số liệu được đưa ra tại hội nghị cung cấp thông tin các hoạt động tại Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” diễn ra ngày 17/4.

Theo Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, tại sự kiện diễn ra nhiều hoạt động du lịch, văn hóa tiêu biểu. Trong đó, tập trung vào 10 sự kiện chính, điểm nhấn là Chương trình khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival), Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026, Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình năm 2026, tour du lịch chụp ảnh (photo tour) “Mùa vàng Tam Cốc," chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình, triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Ảnh đẹp du lịch Ninh Bình," biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, các làn điệu dân ca 3 miền, hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống.

Ngành du lịch địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 1 triệu lượt khách trong thời gian cao điểm diễn ra Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, dự kiến khoảng 10 ngày, thời điểm cuối tháng 5/2026. Sự kiện được tổ chức theo định hướng xanh-bền vững-chuyển đổi số, đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường di sản.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng ban tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, cho biết sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch thường niên tiêu biểu của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, giá trị văn hóa-lịch sử và tiềm năng tài nguyên du lịch trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tạo và trải nghiệm, sự kiện tôn vinh các giá trị nổi bật về di sản, thiên nhiên, cảnh quan và bản sắc vùng miền. Đồng thời giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và điểm đến du lịch, tăng cường kết nối thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Tuần Du lịch cũng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế thừa kết quả các chương trình thường niên mang bản sắc riêng của tỉnh. Qua đó góp phần kích cầu du lịch, kết nối không gian văn hóa-du lịch và thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch./.

