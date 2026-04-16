Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 hội tụ tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Từ ngày 20 đến 24/5, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ diễn ra với hàng loạt hoạt động trải nghiệm đặc sắc, kỳ vọng thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến thưởng thức tinh hoa ẩm thực xứ Quảng.

Thanh Phong
Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. (Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng)
Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được định hướng tổ chức thành sự kiện thường niên nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực.

Năm 2026, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút đông đảo lượng khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo cú hích lớn cho ngành dịch vụ địa phương. Điểm nhấn chuyên môn của lễ hội là sự góp mặt trực tiếp của các nghệ nhân ẩm thực uy tín cùng đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp trong các buổi hội thảo chuyên đề và không gian trình diễn chế biến món ăn truyền thống.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông, quy tụ hơn 100 gian hàng giới thiệu món ngon đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương tiêu biểu.

Du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa sống động qua hoạt động diễu hành Gánh vị Đà Nẵng vào chiều 21/5, nơi hơn 70 gánh ẩm thực tái hiện lại nhịp sống dân dã của người dân xứ Quảng trên các tuyến phố biển.

Bên cạnh việc thưởng thức các món ăn ngon, du khách còn có cơ hội tham gia đêm hội bia Beer Fest Night vào ngày 23/5 và Đại nhạc hội đa giác quan hoành tráng vào tối 24/5.

Không gian lễ hội năm nay còn được mở rộng quy mô đến Quảng trường biển Tam Thanh với Ngày hội ẩm thực Vị Biển và chợ Cẩm Châu với sự kiện Bánh dân gian Hội An Đông. Đặc biệt, việc ra mắt Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang đến công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người dùng dễ dàng khám phá chuỗi hệ sinh thái ẩm thực phong phú của thành phố.

(Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cách mặt đất gần 100m, thác Lụa được chia làm hai nhánh đổ vào hồ nước mát lạnh, trong vắt dưới chân thác sau đó hòa mình vào suối Xà Ruông uốn lượn bên những khối đá lớn dưới chân núi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của Thác Lụa

Thác Lụa ở thôn Bà He tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ với chiều cao khoảng 300m với nhiều tầng, trên cùng là dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá như một dải lụa.

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Du khách trải nghiệm tham quan đảo Cồn Cỏ bằng xe điện – phương tiện thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái, góp phần mang đến hành trình khám phá chậm rãi giữa không gian biển đảo còn nhiều nguyên sơ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Mở lối" ra đảo, đánh thức tiềm năng

Những chuyến tàu đã mở lối ra đảo nhưng chưa đủ để tạo bước ngoặt. Khi giao thông còn gián đoạn, hạ tầng hạn chế và cơ chế chưa thông thoáng, hành trình phát triển du lịch Cồn Cỏ vẫn nhiều trăn trở.

Đảo Cồn Cỏ định vị phát triển du lịch theo hướng “đảo xanh-nguyên sơ-trải nghiệm khác biệt," tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch biển đảo. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi

Mang trong mình hai lớp trầm tích: ký ức chiến tranh và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, "đảo thép" Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang từng bước chuyển mình, tìm lối đi riêng trên hành trình làm du lịch.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...