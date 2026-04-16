Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 hội tụ tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được định hướng tổ chức thành sự kiện thường niên nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực.

Năm 2026, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút đông đảo lượng khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo cú hích lớn cho ngành dịch vụ địa phương. Điểm nhấn chuyên môn của lễ hội là sự góp mặt trực tiếp của các nghệ nhân ẩm thực uy tín cùng đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp trong các buổi hội thảo chuyên đề và không gian trình diễn chế biến món ăn truyền thống.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông, quy tụ hơn 100 gian hàng giới thiệu món ngon đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương tiêu biểu.

Du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa sống động qua hoạt động diễu hành Gánh vị Đà Nẵng vào chiều 21/5, nơi hơn 70 gánh ẩm thực tái hiện lại nhịp sống dân dã của người dân xứ Quảng trên các tuyến phố biển.

Bên cạnh việc thưởng thức các món ăn ngon, du khách còn có cơ hội tham gia đêm hội bia Beer Fest Night vào ngày 23/5 và Đại nhạc hội đa giác quan hoành tráng vào tối 24/5.

Không gian lễ hội năm nay còn được mở rộng quy mô đến Quảng trường biển Tam Thanh với Ngày hội ẩm thực Vị Biển và chợ Cẩm Châu với sự kiện Bánh dân gian Hội An Đông. Đặc biệt, việc ra mắt Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang đến công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người dùng dễ dàng khám phá chuỗi hệ sinh thái ẩm thực phong phú của thành phố.