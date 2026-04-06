Kết nối du lịch Vịnh Hạ Long-Lan Hạ: Mở ra cơ hội phát triển du lịch liên vùng

Từ ngày 4/4, tuyến du lịch biển giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạchính thức bán vé tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu quốc tế Hạ Long.

Việc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phối hợp triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản này là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa cam kết giữa hai địa phương nhằm phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận.

Việc thực hiện quy chế phối hợp đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản địa giới hành chính trong phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm liên vùng hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Tàu chờ đón khách tham quan Vịnh Lan Hạ tại Bến tàu khách du lịch Cái Bèo. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

4 hành trình kết nối Hạ Long-Lan Hạ

Để kết nối hành trình tham quan du lịch chung trên 2 vịnh, cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho tàu du lịch vận chuyển khách từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và ngược lại theo 4 hành trình.

Cụ thể, hành trình VHL3-Vịnh Lan Hạ: Vịnh Hạ Long (Cảng bến trong đất liền, Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men, Áng Dù, Rừng Trúc) - Vịnh Lan Hạ (Trà Báu, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào, Quai Tơ, cửa Việt Hải, hòn Rùa, làng chài Cái Bèo-Bến Bèo) và ngược lại.

Hành trình VHL4-Vịnh Lan Hạ: Vịnh Hạ Long (Cảng bến trong đất liền, hang Cỏ (Thiên Cảnh Sơn) - hang Thầy - hang Cạp La - Vông Viêng - khu sinh thái Tùng Áng - công viên Hòn Xếp) - Vịnh Lan Hạ (hang Sáng, hang Tối, Ông Cậm, Trà Báu - bến Gia Luận) và ngược lại.

Hành trình VHL5-Vịnh Lan Hạ: Vịnh Hạ Long (Cảng bến trong đất liền - Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó đá, Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái) - Vịnh Lan Hạ (Gia Luận, Trà Báu, Ông Cậm, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào, Quai Tơ, cửa Việt Hải) và ngược lại.

Hành trình VHL6-Vịnh Lan Hạ: Vịnh Hạ Long (Cảng bến trong đất liền, hòn Chân Voi, vụng Ba Cửa, đảo Tùng Lâm, hòn Cặp Bài) - Vịnh Lan Hạ (Gia Luận, Trà Báu, Ông Cậm, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào, Quai Tơ, bến Việt Hải) và ngược lại.

Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử, sau khi quy chế có hiệu lực, mỗi ngày Vịnh Hạ Long dự kiến đón thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách và trên 50 tàu nghỉ đêm từ phía vịnh Lan Hạ sang.

Phối hợp chủ động giữa hai địa phương

Ở tất cả các hành trình thì tàu ngủ đêm thuộc địa phương nào thì lưu trú ngủ đêm tại các điểm neo đậu của địa phương đó.

Thời gian hoạt động đối với tàu du lịch có sự chênh lệch nhỏ tùy theo mùa. Trong đó, mùa hè (từ 1/4 đến hết 31/10), tàu được phép hoạt động từ 5h vào cảng bến trong đất liền trước 20h. Mùa đông (từ 1/11 đến hết 31/3 năm sau), tàu hoạt động từ 5h30' và vào cảng bến trong đất liền trước 19h. Thời gian đưa tàu vào khu vực lưu trú chậm nhất là 18h30' (mùa đông) và 19h (mùa hè).

Quy chế quy định các nội dung phối hợp tương đối rõ nét. Theo đó, khi phương tiện hoạt động trong địa giới hành chính của địa phương nào thì địa phương đó chủ trì quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính trong xử lý những vấn đề phát sinh liên quan, đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Việc phối hợp đảm bảo tính chủ động, kịp thời, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mỗi bên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển hành khách và khách du lịch trên vịnh…

Quy chế cũng quy định cụ thể trong khâu quản lý về cảng, bến, khu neo đậu; phương tiện hoạt động trên các tuyến chung; chất lượng phương tiện; cấp phép tàu vào, rời cảng, bến; việc giám sát hành trình của phương tiện; quản lý hành khách.

Công tác phối hợp để phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn nêu rõ trách nhiệm của hai địa phương đối với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác này tại các cảng, bến và điểm tham quan, lưu trú của địa phương mình; phối hợp ứng xử khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới và khi có tai nạn xảy ra; tổ chức cứu nạn, cứu hộ…

Các cơ quan, lực lượng chức năng của hai địa phương sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp, trực tiếp trao đổi thông tin trong thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên 2 vịnh theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành và theo phạm vi địa giới hành chính địa phương.

Ban quản lý vịnh 2 địa phương sẽ phối hợp xây dựng và thống nhất phương án, quy trình, biện pháp quản lý phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách.

Cùng với đó, hai bên cũng sẽ phối hợp trong quản lý khu vực giáp ranh; kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo về an ninh trật tự. Khi thi hành nhiệm vụ quản lý khu vực giáp ranh, bên nào cần sự hỗ trợ về lực lượng, phương tiện thì bên kia có trách nhiệm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tối đa để giải quyết, xử lý tình huống kịp thời theo yêu cầu.

Kết quả xử lý vi phạm về an ninh trật tự được thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban quản lý vịnh 2 địa phương để tổng hợp theo dõi và Cảng vụ nơi tàu du lịch đăng ký hoạt động để có biện pháp ngăn chặn, tạm dừng cấp giấy phép rời cảng, bến theo quy định (nếu có).../.

Mở tuyến du lịch biển xuyên vùng di sản giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử, mỗi ngày Vịnh Hạ Long dự kiến đón thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách và trên 50 tàu nghỉ đêm từ phía Vịnh Lan Hạ sang.