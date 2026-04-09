Hải trình đặc biệt trên sông Sài Gòn “đón sóng” cao điểm Hè 2026

“Đón sóng” cao điểm Hè 2026, sản phẩm du thuyền văn hóa trên sông Sài Gòn mang tên Amiral Cruises vừa chính thức được công bố tại Hội chợ VITM 2026, nhận được nhiều sự quan tâm bởi ý nghĩa đặc biệt.

Giữa bối cảnh ngành du lịch nước nhà đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2026 và 35 triệu vào năm 2030, các chuyên gia cho rằng “anh cả” như Thành phố Hồ Chí Minh cần những sản phẩm mới mang tính biểu tượng. Đặc biệt, trong chiến lược dài hạn, các doanh nghiệp đề xuất không giảm giá đại trà mà tái cơ cấu sản phẩm, địa phương cũng xác định mục tiêu tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt, đủ giá trị trên mỗi hành trình để níu chân du khách.

Với tinh thần đó, “trình làng” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (từ ngày 9-12/4), đồng thời “đón sóng” cao điểm Hè 2026, sản phẩm du thuyền văn hóa trên sông Sài Gòn Amiral Cruises for Presidents đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Thực hiện việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, câu chuyện phía sau dự án cũng như tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái du lịch sông–biển cho Việt Nam có gì đặc biệt, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi nhanh bên lề hội chợ VITM 2026 với “cha đẻ” sản phẩm này, Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup, tiến sỹ Phạm Hà.

Hải trình đặc biệt trên sông Sài Gòn

- Chọn phát triển du thuyền văn hóa trên sông Sài Gòn, ý tưởng đó xuất phát từ đâu thưa ông?

Tiến sỹ Phạm Hà: Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia của sông và biển, với hơn 3.000 con sông và hơn 3.200 km bờ biển. Tuy nhiên, nếu nhìn vào ngành du lịch hiện nay, phần lớn sản phẩm vẫn tập trung vào đường bộ và hàng không.

Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup, tiến sỹ Phạm Hà. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trong khi đó, tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Paris, London, Amsterdam hay Bangkok, du lịch đường sông lại là một phần không thể thiếu của trải nghiệm đô thị. Còn chúng ta, có sông Sài Gòn với lịch sử hơn 300 năm gắn với sự hình thành của Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng giá trị của dòng sông này vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Tôi luôn tin rằng sông Sài Gòn có thể trở thành một sân khấu văn hóa của Thành phố, nơi du khách có thể trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống của vùng đất Nam Bộ. Amiral Cruises ra đời từ niềm tin đó.

Đặc biệt, chúng tôi chọn 5/6/2026 để Amiral Cruises chạy hải trình đầu tiên. Bởi 5/6/1911 là một dấu mốc đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Đó là ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng trên con tàu Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

115 năm sau, chúng tôi muốn kể lại câu chuyện này theo một cách khác. Không phải bằng những bài diễn văn hay những cuốn sách lịch sử, mà bằng một hải trình trải nghiệm trên chính dòng sông Sài Gòn. Đây vừa là sự tưởng nhớ lịch sử, vừa là lời mời gọi du khách quốc tế khám phá Việt Nam theo một góc nhìn mới.

- Với ý nghĩa đặc biệt đó, du thuyền văn hóa trên sông Sài Gòn Amiral Cruises sẽ mang đến trải nghiệm gì khác biệt cho du khách?

Tiến sỹ Phạm Hà: Amiral Cruises được thiết kế theo mô hình du thuyền sông đô thị boutique, phục vụ tối đa 99 khách mỗi chuyến nhằm đảm bảo trải nghiệm riêng tư và chất lượng dịch vụ cao.

Trải nghiệm mới cùng Amiral Cruises trên sông Sài Gòn. (Ảnh: NVCC)

Khởi hành từ Bến Bạch Đằng, ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, ban ngày, du khách có thể trải nghiệm Sài Gòn – Củ Chi bằng đường sông, tiếp cận lịch sử theo góc nhìn rất khác khi đi đường bộ. Với trải nghiệm đó, du khách vừa ngắm cảnh sông nước, vừa nghe chuyện về lịch sử Sài Gòn và văn hóa Nam Bộ.

Buổi tối, du thuyền trở thành một không gian văn hóa nổi trên sông, nơi du khách có thể vừa nhâm nhi cocktail vừa ngắm hoàng hôn, nghe nhạc sống và thưởng thức bữa tối giữa mênh mông sông nước.

Điểm nhấn của hành trình là chương trình “Sông Show,” một sân khấu thực cảnh kể câu chuyện về văn hóa sông nước Nam Bộ. Ngoài ra, du khách cũng có thể thuê riêng du thuyền để khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ, tham quan vịnh Ghềnh Rái, biển Vũng Tàu.

Trong tương lai, các hành trình này sẽ được thiết kế để kết nối Mekong, Campuchia và đặc khu Côn Đảo. Đây sẽ là một hải trình vô cùng đặc biệt.

Du lịch sang trọng không chỉ là sự xa hoa

- LuxGroup từng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế vinh danh khi chọn theo đuổi con đường phát triển du lịch bền vững. “Kim chỉ nam” này sẽ tiếp tục được thể hiện thế nào trong sản phẩm mới và chiến lược vận hành của tập đoàn, thưa ông?

Tiến sỹ Phạm Hà: Du lịch sang trọng ngày nay không còn chỉ là sự xa hoa, như tôi vẫn thường nói “Luxury today is culture, personal and sustainability” (Sang trọng là văn hóa, cá nhân hóa và bền vững). Theo đuổi tôn chỉ này, Amiral Cruises được phát triển theo tiêu chuẩn ESG [Environmental - Môi trường; Social - Xã hội; Governance - Quản trị)], với các cam kết: hạn chế rác thải nhựa, vận hành thân thiện với môi trường chuẩn Travelife châu Âu về bền vững, bảo vệ hệ sinh thái sông nước.

﻿﻿ ﻿ Du khách cũng có thể thuê riêng du thuyền để khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ, tham quan vịnh Ghềnh Rái... (Ảnh: NVCC)

Chúng tôi muốn chứng minh rằng du lịch cao cấp vẫn có thể bền vững, có trách nhiệm với thiên nhiên. Và Amiral Cruises chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi dự kiến đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (38 triệu USD) để phát triển hạm đội 10 du thuyền boutique hoạt động phủ rộng trên sông Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long, tuyến Mekong và các tuyến biển Nam Bộ.

Trong giai đoạn 2027-2028, chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động du thuyền nghỉ đêm với 50 cabin, phục vụ 100 khách. Các hành trình có thể kéo dài 1-3 đêm, kết nối Sài Gòn–Mekong–Campuchia. Đó sẽ là một hệ sinh thái du lịch sông nước cao cấp của miền Nam Việt Nam.

- Trong những câu chuyện của mình, ông nhiều lần nhắc đến tầm nhìn Vietnam Waterways 2045. Cụ thể đó là gì và vì sao ông lại chọn con đường này?

Tiến sỹ Phạm Hà: Vietnam Waterways 2045 là một tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi muốn phát triển mạng lưới du lịch đường thủy kết nối các con sông lớn, các vùng biển, các thành phố ven sông. Xa hơn nữa, tôi mơ về một tuyến du lịch ven biển Bắc–Nam, kết nối các thành phố và di sản ven biển của Việt Nam.

Đó sẽ là một hải trình dài kể câu chuyện về Việt Nam qua những dòng sông và đại dương. Đây có lẽ là dự án gần với trái tim tôi nhất. Năm 1985, khi mới 10 tuổi, tôi theo cha đi dọc bờ biển Việt Nam trên tàu thủy Thống Nhất. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vẻ đẹp của những dòng sông và đại dương của đất nước.

Chuyến đi ấy đã gieo trong tôi một giấc mơ. Bốn mươi năm sau, giấc mơ ấy trở thành Amiral Cruises. Tôi thường nói rằng đây là “the happiness project of my life” [dự án hạnh phúc của đời tôi]. Bởi vì nó không chỉ là một dự án kinh doanh. Đó là cách tôi muốn kể câu chuyện Việt Nam với thế giới qua những dòng sông quê hương mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa, di sản và con người. Phát huy tinh thần Nghị quyết về việc lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động kinh tế, du lịch... các địa phương đang tích cực xây dựng các sản phẩm mới phát huy giá trị di sản dân tộc.

Nghị quyết cũng nêu rõ ngành du lịch cần cấu trúc lại, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh. Phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hoá, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hoá, con người Việt Nam, thương hiệu điểm đến Việt Nam gắn với giá trị văn hoá.