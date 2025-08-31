Trải nghiệm du lịch tàu hỏa Hà Nội-Bắc Ninh: Hành trình kết nối di sản

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội-Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô.”

Đây là sản phẩm mới của ngành Du lịch Thủ đô, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời mở ra một hướng khai thác mới trong kết nối di sản và phát triển du lịch trải nghiệm.

Hành trình mới lạ trên tuyến đường sắt quen thuộc

Theo ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BHL, đơn vị tổ chức tour tàu “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô,” đoàn tàu này sẽ chính thức khai thác thương mại từ ngày 3/9/2025.

Mỗi ngày có 3 chuyến: Chuyến sáng xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ, đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) lúc 8 giờ 40, kết thúc hành trình lúc 11 giờ 30; Chuyến chiều khởi hành 13 giờ 30 phút, trở lại ga Hà Nội lúc 17 giờ; Chuyến tối xuất phát từ ga Hà Nội, chạy vòng quanh tuyến đường vành đai qua các ga: Hà Nội-Long Biên-Đông Anh-Sóc Sơn-Thăng Long-Giáp Bát, tạo cơ hội cho du khách khám phá vẻ đẹp của Thủ đô về đêm.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc trên tàu. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Giá vé dự kiến từ 550.000-750.000 đồng/khách, tùy hạng toa. Đặc biệt, mỗi toa được thiết kế theo phong cách riêng, gắn với từng loại dịch vụ.

“Từ một khách, một vé đến việc đặt nguyên cả toa, chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ. Mỗi toa sẽ là một không gian văn hóa nhỏ, kể cho du khách câu chuyện riêng của Hà Nội và Kinh Bắc,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Ngoài ra, để phục vụ khách quốc tế, đơn vị vận hành cũng đang hoàn thiện hệ thống dịch vụ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Pháp, Trung…, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Khám phá dấu ấn lịch sử

Chuyến khảo sát đã đưa đại biểu, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí cùng du khách trải nghiệm hành trình “qua 5 cửa ô” - dấu ấn độc đáo chỉ riêng Hà Nội mới có. Đây từng là những cổng thành Thăng Long xưa, gắn liền với ký ức, lịch sử và văn hóa của đất kinh kỳ.

Trong đó, Ô Quan Chưởng (Đông Hà môn), cổng thành duy nhất còn nguyên vẹn, biểu tượng bất khuất của binh lính triều Nguyễn chống Pháp, nay trở thành di tích lịch sử trên phố Thanh Hà (Hoàn Kiếm).

Ô Cầu Dền (Yên Ninh), cửa ngõ nối Thăng Long với phía Nam, tên gọi bắt nguồn từ chiếc cầu nhỏ bắc qua bãi rau dền. Hiện dấu tích chỉ còn ở ngã tư Phố Huế-Đại Cồ Việt.

Khách tham quan trải nghiệm nghề làm tranh dân gian Đông Hồ tại Đền Đô. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Ô Đống Mác (Ô Ông Mạc), vừa là đường bộ vừa là ngõ thủy đi vào kinh thành, vị trí nay ở cuối phố Lò Đúc-Trần Khát Chân.

Ô Cầu Giấy (Ô Thanh Bảo), nơi dân làng Yên Hòa bán giấy, tạo nên tên gọi “Cầu Giấy” quen thuộc. Cửa ô này bị phá bỏ cuối thế kỷ XVIII.

Ô Chợ Dừa, cửa ngõ phía Nam nổi tiếng với chợ nhỏ dưới rặng dừa, gắn với đàn Xã Tắc – nơi vua Lý, Trần tế lễ trời đất và thần nông.

Việc tái hiện câu chuyện lịch sử của từng cửa ô ngay trên tàu giúp du khách có cái nhìn sinh động, gợi nhớ về Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, “The Hanoi Train” hướng tới một sân khấu văn hóa di động, nơi du khách được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ngắn, giới thiệu về Thủ đô Hà Nội và miền Kinh Bắc; tham gia giao lưu cùng nghệ sĩ, đồng thời thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Một du khách tham gia trải nghiệm chia sẻ: “Ngồi trên tàu mà vẫn cảm nhận được không khí văn hóa, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Đây là một cách rất thú vị để quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.”

Điểm nhấn của hành trình là chuyến tham quan khu di tích Đền Đô (Bắc Ninh) - nơi thờ tám vị vua triều Lý, triều đại đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

Tiết mục biểu diễn Quan họ Bắc Ninh đón đoàn khảo sát và khách tham quan tại Đền Đô. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tại đây, đại biểu và du khách dâng hương tưởng niệm tiền nhân, nghe giới thiệu về kiến trúc cổ kính, đồng thời trải nghiệm không gian linh thiêng trầm mặc.

Đền Đô, còn gọi là Cổ Pháp điện, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Với hệ thống kiến trúc hài hòa, cổ kính, nơi đây vừa là điểm đến tín ngưỡng, vừa là minh chứng cho bề dày văn hóa-lịch sử của xứ Kinh Bắc.

Việc đưa Đền Đô vào tuyến du lịch tàu hỏa không chỉ làm nổi bật giá trị di sản, mà còn tạo thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm mới.

Ngoài tham quan di tích, đoàn khảo sát còn được trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với cộng đồng như: thưởng thức dân ca Quan họ, giao lưu với nghệ nhân làng nghề, học làm bánh phu thê, thử các sản phẩm OCOP.

Đây là những trải nghiệm giúp du khách cảm nhận rõ phong vị Bắc Ninh – quê hương Quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bước đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch Thủ đô

Theo đánh giá của một số đại diện doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm du lịch tàu hỏa chuyên đề đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa của du khách trong nước, đồng thời, phù hợp với khách quốc tế yêu thích trải nghiệm độc đáo, cũng như học sinh, sinh viên trong các chuyến tham quan ngoại khóa.

Điểm mạnh của The Hanoi Train là kết nối di sản với trải nghiệm thực tế. Du khách không chỉ đến thăm Bắc Ninh, mà ngay trên tàu đã được nghe, được thấy và được cảm nhận. Đây là một hướng đi sáng tạo, có thể trở thành điểm nhấn mới của du lịch Hà Nội.

Doanh nghiệp du lịch trải nghiệm, khảo sát dịch vụ trên "The Hanoi Train". (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Bắc Ninh, cách Thủ đô chỉ khoảng 40 km, vốn nổi tiếng với hệ thống di tích phong phú, làng nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc và đặc biệt là không gian văn hóa Quan họ. Khi được kết nối bằng tàu hỏa, hành trình đến với Bắc Ninh không chỉ thuận tiện mà còn tạo thêm lớp trải nghiệm thú vị.

Trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, việc ra mắt “The Hanoi Train – Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô” được xem là bước đi chiến lược.

Sản phẩm này không chỉ góp phần làm mới cách khai thác tuyến đường sắt truyền thống, mà còn khơi dậy nguồn lực di sản văn hóa, biến chúng thành sức mạnh mềm để quảng bá hình ảnh Hà Nội-Bắc Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước./.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm trước khi lên tàu "The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô". (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)