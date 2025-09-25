Săn mây trên đỉnh Đồng Cao, thêm trải nghiệm thú vị trong chuỗi du lịch vùng cao

Thời điểm tháng 9-10 hằng năm, cao nguyên Đồng Cao, xã Vân Sơn, tỉnh Bắc Ninh thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày trải nghiệm săn mây, cắm trại, tận hưởng không khí trong lành trong khung cảnh đồi núi hùng vĩ hoang sơ hiếm có.

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, cao nguyên Đồng Cao, xã Vân Sơn được mệnh danh là “Sa Pa thu nhỏ.”

Những đồi cỏ mượt mà xanh ngút ngàn, dải núi đá nhấp nhô, bầu không khí trong lành... khiến nơi đây trở thành điểm cắm trại lý tưởng cho giới trẻ. Đặc biệt, trải nghiệm săn mây vào buổi sáng sớm là khoảnh khắc được nhiều người chờ đợi.

Trong làn sương mờ ảo, những tầng mây trắng cuồn cuộn như sóng biển, đồi cỏ xanh trải dài bất tận dần dần hiện ra khi Mặt Trời dần ló dạng từ phía chân trời.

Du khách đến săn mây tại cao nguyên Đồng Cao. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Cả một khung cảnh hùng vĩ được nhuốm sắc hồng rực rỡ, rồi dần chuyển sắc khi mặt trời lên cao, soi rõ cảnh núi rừng, thảo nguyên xanh cùng những biển mây, bất tận.

Anh Nguyễn Xuân Thỏa, người địa phương, cho biết để bắt được khoảnh khắc tuyệt vời đó, anh phải dậy từ 3 giờ sáng, di chuyển 20km đường đồi núi từ xã An Châu lên cao nguyên Đồng Cao.

Sau 30 phút leo lên điểm cao nhất của Đồng Cao, anh có thể tận hưởng toàn bộ khoảnh khắc và săn những bức hình đẹp của quê hương.

Con đường dẫn lên Đồng Cao hẹp, nhiều đoạn dốc cao, hai bên đường là những cánh rừng nguyên sinh tạo cảm giác như lạc vào một miền đất tách biệt.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh Thân Văn Hiếu chia sẻ huyện Sơn Động cũ là nơi có tài nguyên du lịch phong phú, trong đó cao nguyên Đồng Cao có khí hậu tốt, có rừng núi, sông suối.

Biển mây ở cao nguyên Đồng Cao. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thời gian vừa qua, du lịch trải nghiệm cắm trại, săn mây tại cao nguyên Đồng Cao đang thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ đến để chụp ảnh, check-in.

Để phát huy và khai thác những thế mạnh du lịch của địa phương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh cho rằng, các cấp chính quyền địa phương cần phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch để xây dựng quy hoạch, từ đó có phương hướng phát triển các loại hình dịch vụ gắn với du lịch, mang lại nguồn lợi cho nhân dân, tái đầu tư các hoạt động dịch vụ khác, cũng như các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách.

Cùng với trải nghiệm săn mây, cắm trại tại Cao nguyên Đồng Cao, du khách đến nơi đây còn được tham quan trải nghiệm, tìm hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương như ngâm thuốc của người Dao, tham quan thác Ba Tia, quần thể du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử...

Ông Lê Văn Thịnh, một người dân địa phương bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền có định hướng phát triển du lịch bài bản và bền vững; hy vọng có thêm quy định bảo vệ môi trường và khuyến khích người dân làm du lịch cộng đồng, để vừa có thu nhập vừa giữ được cảnh quan./.

