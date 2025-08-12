Đa dạng tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội có quy mô quốc gia, đồng thời là điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Nhằm thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm tour tham quan Triển lãm.

Theo Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, đây là cơ hội để ngành du lịch kết nối với các sự kiện văn hóa lớn, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua một sản phẩm du lịch đặc thù mang đậm tính lịch sử và văn hóa.

Triển lãm mở cửa tự do từ 9-22 giờ mỗi ngày, giới thiệu các thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, nông nghiệp, quốc phòng-an ninh, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, đối ngoại... Trong đó, điểm nhấn là không gian văn hóa giới thiệu truyền thống lịch sử 4.000 năm, bản sắc của 54 dân tộc, sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Không chỉ là hoạt động trưng bày, Triển lãm còn tích hợp nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, chiếu phim, hội nghị, hội thảo, giao lưu với các văn nghệ sỹ, các gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực và hội thảo chuyên đề như: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số,” “Văn hóa số và chuyển đổi số trong ngành game”...

Bên lề Triển lãm, các đoàn nghệ thuật từ Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng... sẽ biểu diễn phục vụ khán giả tại sân khấu ngoài trời, tạo nên không gian sinh động và đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Trước thời điểm khai mạc Triển lãm, hai sự kiện đáng chú ý gồm chương trình ca nhạc “Wonder Cổ Loa” (ngày 23/8) và giải chạy “Việt Nam tôi đó” (ngày 24/8) cũng đang được các công ty lữ hành khai thác thành các tour du lịch kết hợp thể thao và văn hóa ngoài trời.

Để phục vụ tốt nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông công cộng Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thêm 20 tuyến xe buýt từ các hướng vào trung tâm Triển lãm, bao gồm cả tuyến từ sân bay Nội Bài.

Ngoài hai tuyến cố định hiện có (số 43 và E10), sẽ có thêm 18 tuyến bổ sung với khoảng 70 xe, gần 900 lượt/ngày. Các xe sẽ gắn biển phụ “Trung tâm Triển lãm Việt Nam” để thuận tiện nhận diện.

Với sự vào cuộc của toàn ngành du lịch, giao thông, văn hóa và truyền thông, các tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ 2/9, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch mang giá trị văn hóa-lịch sử sâu sắc./.

Tàu hỏa du lịch hai tầng - điểm nhấn mới của du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chuyến tàu “The Hanoi Train” ( hay còn gọi là 'Hà Nội 5 cửa ô') sẽ đưa du khách vào hành trình văn hóa, khám phá giá trị lịch sử và đương đại của Thủ đô.