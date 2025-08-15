Huế: Ra mắt dịch vụ Grab Xích lô đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 15/8, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Grab Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt dịch vụ Grab Xích lô. Đây là mô hình thử nghiệm dịch vụ này đầu tiên được vận hành trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, thành phố luôn kiên định với mục tiêu xây dựng một "Thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh."

Do đó, địa phương luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Grab Việt Nam triển khai dịch vụ Grab Xích lô là một ví dụ điển hình, phù hợp với mong muốn của thành phố.

Việc ra mắt dịch vụ Grab Xích lô tại thành phố Huế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch; đồng thời hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số.

Hoạt động này không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho du khách và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của thành phố Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới.

Người dân trải nghiệm mô hình dịch vụ Grab Xích lô tại Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Grab Xích lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế. Xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng như hình ảnh thuyền, sông Hương, cầu Trường Tiền... Chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab Việt Nam đang cung cấp.

Hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích tại Huế một cách an toàn, tiện lợi và trải nghiệm dịch vụ từ các tài xế giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Với Grab Xích lô, các tài xế xích lô truyền thống lần đầu tiên được làm quen với nền tảng số, tham gia các chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp với công nghệ và trí tuệ thông minh AI.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dịch vụ Grab Xích lô áp dụng chở một hành khách với lộ trình ban đầu không quá 60 phút và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu của hành khách.

Hành khách có thể đặt Grab Xích lô trên ứng dụng Grab và được đón hoặc trả tại 5 địa điểm, gồm: Khu vực đối diện cửa Hiển Nhơn, khu vực gần bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương, khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng và bến thuyền Tòa Khâm.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab Việt Nam tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón, trả khách để mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho hành khách.

Giám đốc Phát triển thị trường của Grab Việt Nam Trần Hoàng Tuấn cho biết, tham quan trên xích lô phù hợp để cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của thành phố Huế. Đây là động lực thúc đẩy Grab Việt Nam hiện thực hóa ý tưởng Grab Xích lô.

Hiện, Huế là địa phương duy nhất vận hành dịch vụ này với mong muốn đóng góp thêm dịch vụ cho du lịch địa phương; đồng thời mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động nơi đây.

Dịp này, Grab Việt Nam giới thiệu gói ưu đãi "Du hí Huế thương" để người dùng tận hưởng các dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản địa phương dễ dàng và tiết kiệm hơn trong thời gian tham quan thành phố./.

