Quảng Nam xây dựng tuyến tham quan xanh tại Làng rau Trà Quế

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng tuyến tham quan xanh tại Làng rau Trà Quế, Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024

Du khách trải nghiệm tại làng rau Trà Quế, Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Giữa tháng 11/2024, Làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất năm 2024."

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch của làng, Ủy ban Nhân dân Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng tuyến tham quan xanh tại Làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, việc thực hiện "Xây dựng tuyến tham quan xanh Làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An" là cần thiết nhằm thực hiện định hướng trên đồng thời cung cấp hướng dẫn, bài học kinh nghiệm cho việc nhân rộng và thúc đẩy việc thực hành mô hình du lịch xanh đến các điểm tham quan khác trên địa bàn thành phố Hội An.

Thành phố Hội An đặt mục tiêu 100% các cơ sở kinh doanh homestay, villa được công nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh theo Bộ tiêu chí Du lịch Xanh Quảng Nam; 50% các cơ sở kinh doanh nhà hàng, điểm dạy nấu ăn thực hành du lịch xanh; Triển khai một hoạt động truyền thông về thực hành du lịch xanh cho khách tham quan.

Phạm vị thực hiện là vũng lõi khu Đông của điểm tham quan làng rau Trà Quế, thuộc xã Cẩm Hà, thành phố Hội An nằm cách trung tâm Hội An 2,5km về phía Đông Bắc. Đối tượng thực hiện là các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay, villa; nhà hàng và điểm dạy nấu ăn tại khu vực phía đông làng rau Trà Quế.

Du khách quốc tế tham quan làng rau Trà Quế. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Các nội dung sẽ được triển khai thực hiện gồm thực hành du lịch xanh tại tuyến tham quan Làng rau Trà Quế. Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thực hành du lịch xanh tại các cơ sở kinh doanh homestay, villa, nhà hàng và điểm dạy nấu ăn. Lập hồ sơ đề nghị công nhận cho homestay, villa; Truyền thông về tuyến tham quan xanh Làng rau Trà Quế.

Được hình thành từ thế kỷ 16 và nằm cách Khu phố cổ Hội An 3km về hướng Đông Bắc, Làng rau Trà Quế mang tính đặc thù của một đảo sông gần biển, được bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế mang đến khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng tươi tốt, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nơi đây sáng tạo và phát triển nghề trồng rau theo phương thức hữu cơ lâu đời.

Hiện nay, làng Trà Quế có 202 hộ dân tham gia hoạt động trồng rau với 326 lao động trực tiếp trên diện tích 18ha đất canh tác, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Tháng 4/2022, nghề trồng rau tại Trà Quế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.

Tại làng Trà Quế, các di tích mang tính lịch sử như giếng đá Chăm, Miếu Thổ thần, Miếu Ngũ hành, Mộ ông Nguyễn Văn Điển... hay Lễ cúng Cầu Bông cùng các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa ẩm thực đang được bảo tồn và phát huy một cách hiệu quả, là minh chứng cho quá trình phát triển lâu đời của làng.

Hầu hết khách du lịch đến với làng rau Trà Quế, khi ra về đều rất mãn nguyện với chuyến đi đầy trải nghiệm của bản thân.

Làng rau Trà Quế được công nhận là Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2024. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Du khách không những mãn nhãn trước vẻ cổ kính, sắc sảo, hài hòa của hơn 1.000 di tích từ phố xá, nhà cửa, đình chùa miếu mạo, giếng cổ,… mà còn thích thú khi được trải nghiệm các công đoạn trồng rau; thưởng thức nhiều món ăn dân dã được chế biến từ những loại rau tươi ngon ở đây.

Rau của Làng trồng rau truyền thống Trà Quế khác xa với những loại rau ở nơi khác bởi hương vị, màu sắc thơm ngon tự nhiên ít nơi nào có được, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm bởi 100% các loại rau tại đây được chăm sóc hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng chất kích thích trong chăm bón và bảo quản.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam luôn xem phát triển du lịch xanh là chiến lược phát triển bền vững, hướng tới định vị thương hiệu du lịch của địa phương. Từ năm 2019, Quảng Nam đã bắt đầu đưa ra thông điệp nhất quán về phát triển du lịch xanh và sau đó trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh cấp tỉnh.

Trong hơn 5 năm qua, Quảng Nam vẫn đang nỗ lực đưa ngành du lịch tỉnh theo quy chuẩn du lịch xanh của địa phương lẫn quốc tế. Tính đến cuối năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã cấp chứng nhận du lịch xanh cho 32 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

