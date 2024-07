Vietravel khai thác các tour charter bay thẳng đến Nội Mông, Trung Quốc

Trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc Vọng Âm tại Nội Mông luôn vô cùng hấp dẫn đối với các du khách ưa trải nghiệm, khám phá. (Ảnh: Vietnam+)

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) vừa chính thức ra mắt tour du lịch mới là các chuyến charter bay thẳng khởi hành từ Hà Nội khám phá điểm du lịch Khu Tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Nội Mông là một khu tự trị nằm ở phía Bắc Trung Quốc, có diện tích tới 1,2 triệu km². Với vị trí địa lý phía Bắc giáp Liên Bang Nga, Mông Cổ, phía Nam giáp tỉnh Cam Túc và Ninh Hạ, Nội Mông có sự giao thoa văn hóa đa dạng được thể hiện qua các lối sống thường nhật của những người dân bản địa, ẩm thực, âm nhạc... Tại đây, du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm nơi thảo nguyên Mông Cổ như ngủ tại lều yurt giữa thảo nguyên bao la, chiêm ngưỡng những ngôi nhà mang hơi hướng phong cách kiến trúc Nga cổ kính, thưởng thức những món ngon đặc trưng kết hợp ẩm thực Trung Hoa và Mông Cổ...

Trung Quốc tìm thấy đại đô thị cổ niên đại hơn 4.000 năm tại Nội Mông Viện Di tích Văn hóa và khảo cổ khu vực cho biết khu vực trên gồm khu nội đô và ven đô tọa lạc trên diện tích 1,38 triệu m2 bên một bờ sông tại huyện Thanh Thủy Hà.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị Nội Mông, nơi đây đã đón tổng cộng 230 triệu khách du lịch trong năm 2023, cao gấp 2,49 lần so với năm 2022 và thu về 335 tỷ nhân dân tệ, gấp 3,18 lần so với năm trước. Đáng chú ý, theo tờ báo “Inner Mongolia Autonomous Region”, trong kỳ nghỉ lễ từ 1-5/5 vừa qua, Khu Tự trị Nội Mông Cổ đã đón 15,02 triệu lượt khách nội địa, đánh dấu mức tăng 1,36 lần so với năm 2023. Doanh thu tạo ra trong giai đoạn này đạt 10,64 tỷ nhân dân tệ, tăng gấp 1,77 lần so với năm ngoái. Để đạt được những con số ấn tượng như trên, chính quyền Nội Mông đã đưa ra 15 biện pháp nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch đồng thời thiết kế và triển khai 36 trải nghiệm du lịch phong phú để tăng mức độ phổ biến.

Hình ảnh những chiến binh sa mạc "hậu duệ" của Thành Cát Tư Hãn luôn kiêu hùng, ẩn chứa sức mạnh vô song. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Là quốc gia láng giềng, nhiều địa danh của Trung Quốc như: Lệ Giang, Cửu Trại Câu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Trương Gia Giới... đã trở thành điểm du lịch ưa thích của du khách Việt, thế nhưng Nội Mông vẫn còn là một cái tên khá xa lạ với nhiều người. Các thông tin, hình ảnh về điểm đến Nội Mông vẫn còn rất hiếm hoi ở nền tảng mạng xã hội và Internet.

"Là một trong những công ty du lịch hàng đầu, Vietravel Hà Nội đã nhanh chóng đưa Nội Mông vào danh sách những điểm 'phải đến', trở thành 'người dẫn đường' đưa du khách Việt khám phá, tìm hiểu thêm về vùng đất tự trị độc đáo ở Trung Hoa," đại diện Vietravel cho hay.

Thay vì phải bay tới Bắc Kinh rồi di chuyển tiếp 500km đường bộ tới Nội Mông như trước đây, charter bay thẳng không chỉ tiết kiệm thời gian, rút ngắn hành trình đến Nội Mông mà còn đảm bảo sức khỏe cho du khách để an tâm khám phá những hoạt động hấp dẫn tại điểm đến.

Không chỉ vậy, các hành trình của Vietravel còn có dịch vụ chất lượng như sử dụng khách sạn 4 sao để du khách có những trải nghiệm tốt nhất trong quá trình đi tour.

Hành trình tour được diễn ra vào mùa Hè, từ tháng Bảy đến tháng Tám. Đây là thời điểm đẹp nhất để du lịch Nội Mông vì thời tiết vô cùng mát mẻ và dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khám phá ngoài trời. Đặc biệt, mùa Hè cũng là mùa của các lễ hội truyền thống nổi tiếng như Naadam, nơi du khách có thể chứng kiến các cuộc thi đấu cưỡi ngựa, bắn cung và đấu vật, cung cấp cái nhìn sâu sắc về văn hóa và truyền thống của người bản địa...

Dù là lều du mục nhưng bên trong nhà bao vẫn đầy đủ tiện nghi cho du khách vừa được trải nghiệm văn hóa du mục, vừa an tâm nghỉ ngơi thư giãn. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng theo Vietravel, đây là tour du lịch đặc sắc bao gồm các trải nghiệm phù hợp cho nhiều đối tượng khách, nhiều độ tuổi... từ rong ruổi trên yên ngựa, bắn cung, khám phá thảo nguyên bao la dành cho nam giới, đến vui chơi thả ga ở khu Disneyland phiên bản sa mạc Vọng Âm phù hợp với trẻ em và check in, thả dáng tại những điểm đến hấp dẫn như: Công viên Lanshan, phim trường Trấn Bắc Bảo Tây Bộ, thảo nguyên Ordos... dành cho phái đẹp. Không chỉ vậy, du khách còn được trải nghiệm lều du mục, chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn diệu kỳ của tự nhiên, hay khám phá những nét đẹp văn hóa của người dân bản địa.

Hành trình charter bay thẳng Nội Mông cũng là cơ hội khai thác du lịch song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch hai bên kết nối, trao đổi, hợp tác kinh doanh, nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch mới, hấp dẫn, độc đáo để phục vụ du khách./.

Vietravel Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức tổng 7 đoàn khởi hành du lịch Nội Mông khởi hành hàng tuần trong tháng 7,8/2024, tương đương với 350 du khách. Cụ thể, hành trình Nội Mông sẽ khởi hành vào các ngày 13,20,27/7; 3,10,17,24/8. Với mức giá từ 15,9-18,9 triệu đồng, sản phẩm Nội Mông 8 ngày 7 đêm sẽ đem đến cho khách hàng nhiều cung bậc cảm xúc trong quá trình trải nghiệm du lịch Hè.