Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024: Nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách

Đà Nẵng - điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhiều sản phẩm du lịch mới, hoạt động giải trí sôi nổi, hấp dẫn sẽ được thành phố Đà Nẵng tung ra trong Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 17-21/7.

Theo ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 - Enjoy Danang 2024, lễ hội là sự kiện thường niên nhằm thu hút, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí trong mùa du lịch Hè.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 sẽ có 14 hoạt động hấp dẫn, nổi bật là đại nhạc hội khai mạc Lễ hội, Lễ hội ẩm thực Hương vị Việt Nam Quốc tế, Trình diễn Diều nghệ thuật, Lễ hội trên cát,...

Phần lớn các hoạt động diễn ra ở khu vực biển. Đại nhạc hội khai mạc lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng tối 17/7 tại Công viên biển Đông với quy mô hơn 20.000 khách, quy tụ nhiều ca sỹ, nghệ sỹ tên tuổi cùng các tiết mục đặc sắc sẽ khuấy động không gian biển và tạo dấu ấn mùa hè đầy cảm xúc ở Đà Nẵng.

Du khách vui chơi trải nghiệm trên biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại lễ hội trên cát, du khách sẽ được tạo dáng với các mô hình check-in sắp đặt thúng, ván lướt, body painting, neon painting; cổ vũ những trận đấu hấp dẫn của giải bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển…

Biển Đà Nẵng cũng có nhiều hoạt động để người dân và du khách có thể nâng cao sức khỏe, trải nghiệm trên con sóng như đồng diễn zumba, giải chạy chân trần trên biển, lướt ván diều, cano phao chuối, cano kéo dù…

Đặc biệt, ngày hội sup diễn ra xuyên suốt lễ hội trong khung giờ 5-7h tại bãi biển Mân Thái. Đây là môn thể thao thu hút bạn trẻ, thân thiện với môi trường đang rất “hot” tại Đà Nẵng.

Trong mùa tận hưởng này, Đà Nẵng còn chiêu đãi người dân và du khách chiêm ngưỡng trình diễn thuyền buồm trên sông Hàn với sự xuất hiện của hơn 15 chiếc thuyền buồm cùng diễu hành dọc sông. Vũ hội đường phố, vũ điệu sông Hàn, âm nhạc đường phố, biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi, ảo thuật, sân chơi nghệ thuật thanh niên, không gian check-in, ẩm thực đường phố… được tổ chức hai bên bờ sông Hàn.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch năm 2024, du khách có thể lựa chọn các tour du lịch đặc biệt trong Chương trình tour “Tận hưởng Đà Nẵng” để khám phá những sản phẩm du lịch đặc sắc như Đà Nẵng Food tour, Tour Khám phá Bán đảo Sơn Trà, Tour Tận hưởng Lễ hội, Tour sinh thái Hòa Vang, Tour du lịch đường thủy... với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, chương trình Hành trình kết nối di sản và trải nghiệm ẩm thực.

Nhân dịp này, các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng làm mới nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần định vị “Đà Nẵng - Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á,” thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các sự kiện có quy mô quốc tế như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc, Giải Golf phát triển châu Á năm 2024...

Bên cạnh đó, thành phố sẽ khai trương Phố đi bộ Bạch Đằng và Đường hoa biển Đà Nẵng vào mùa hè năm nay để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và du khách.

Để thu hút các thị trường khách, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch xúc tiến du lịch tới từng thị trường cụ thể. Chẳng hạn, với thị trường Âu, Mỹ, Úc phân khúc mục tiêu hướng tới khách Việt kiều thăm thân, khách trung niên, cặp đôi gia đình, khách cao tuổi, khách du lịch văn hóa, khách nghỉ dưỡng, khách chơi golf; sản phẩm du lịch hướng đến du lịch trải nghiệm, đô thị châu Á, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE - golf…

Thị trường Tây Âu hướng tới nhóm khách trung niên, có thu nhập cao, thích đi du lịch, khách du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng cặp đôi, MICE. Khách Ấn Độ hướng tới khách lẻ, du lịch theo nhóm, MICE, khách du lịch cưới…

Bán đảo Sơn Trà với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp là điểm đến ưa thích của khách du lịch trong nước và quốc tế. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Mỗi thị trường đều có kế hoạch quảng bá thông qua việc tham gia giới thiệu điểm đến tại các hội chợ du lịch lớn như hội chợ OTM tại Mumbai; hội chợ SATTE tại Delhi; Business MICE and Luxury Travel Mart Delhi (Ấn Độ).

Đà Nẵng dự kiến tham gia gian hàng Hội chợ IMEX Las Vegas (Mỹ) cùng Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2024; tổ chức chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Sydney; kết nối cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp tại Sydney, Gold Coast (Úc, cuối tháng 7); hợp tác với các hãng lữ hành quốc tế, hãng du lịch tàu biển để quảng bá điểm đến, lồng ghép các chương trình tại điểm đến với chương trình tour du lịch chào bán tại thị trường Australia; đón các đoàn famtrip đến khảo sát dịch vụ, qua các kênh truyền thông, nền tảng mạng xã hội.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tiếp nối đà tăng trưởng năm 2023, hoạt động du lịch của thành phố 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt gần 3,8 triệu lượt, tăng 22,9% so cùng kỳ năm 2023, trong đó, khách trong nước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 20,4%; khách quốc tế đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 27% so cùng kỳ năm 2023.‏ ‏Doanh thu dịch vụ lữ hành trong 5 tháng đầu năm đạt 2.534 tỷ đồng, tăng 61,2% so cùng kỳ năm trước./.

Chương trình 'Mùa du lịch biển Đà Nẵng': Nhiều hoạt động hấp dẫn, hút khách Chương trình 'Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024' với chủ đề “Sóng mùa Hè” diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5 tại công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành.