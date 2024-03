Công bố nhiều chương trình kích cầu cho khách du lịch đến Đà Nẵng

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 29/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Hiệp hội Du lịch tổ chức công bố chương trình kích cầu và thu hút du khách đến Đà Nẵng năm 2024 - “Enjoy Da Nang 2024.”

Chương trình nhằm tăng hiệu ứng truyền thông, lan tỏa hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng, thu hút, gia tăng trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết quý 1/2024, hoạt động du lịch thành phố đã đạt được những con số khả quan với lượng khách ước đạt hơn 1,88 triệu lượt (tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong số đó, khách quốc tế ước đạt gần 636.000 lượt (tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023). Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành quý 1 ước đạt hơn 7,6 ngàn tỷ đồng (tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Để đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển và đa dạng hóa các sản phẩm, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (Sở Du lịch Đà Nẵng) triển khai ký kết hợp tác với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Sun Group phát triển sản phẩm du lịch tàu hỏa, để gia tăng sự lựa chọn phương tiện cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Trung tâm ký kết hợp tác với Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển HG Việt Nam và Công ty Cổ phần quản lý điểm đến châu Á trong công tác liên kết xúc tiến, truyền thông, thu hút khách ở các thị trường nội địa, quốc tế trọng điểm như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia…

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2024, thành phố tổ chức chuỗi các sự kiện, lễ hội đặc sắc như: Lễ hội Bóng đá Brazil-Việt Nam 2024, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Vinfast Iron Man 70.3 Vietnam, Danang International Marathon 2024, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng…

Nhiều sản phẩm du lịch mới trong năm theo từng giai đoạn sẽ được ra mắt phục vụ nhu cầu của khách du lịch như: trình diễn nhạc nước; múa rối nước (Cultural Show); trình diễn môtô nước, flyboard kèm hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và pháo hoa (Danang River Show); khai trương phố đi bộ Bạch Đằng và thí điểm dịch vụ về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi…

Với mong muốn gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch đến Đà Nẵng, chương trình “Enjoy Danang 2024” sẽ dành tặng hơn 10.000 phiếu miễn phí và ưu đãi giảm giá, tổng trị giá tương đương 5 tỷ đồng cho khách du lịch.

Thành phố ưu tiên tặng 2.000 vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng miễn phí cho du khách khi đăng ký mua dịch vụ, sản phẩm du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng trực tuyến (Kkday và Traveloka), trên trang website của Chương trình enjoydanang.vn, các trang mạng xã hội của du lịch Đà Nẵng...

Chương trình “Enjoy Danang 2024” có sự tham gia đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, công ty chuyên cung cấp sản phẩm OCOP…; đặc biệt là Tập đoàn Sun Group, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, Công ty Cổ phần VKSTAR (Áo dài Show), Việt An Group… và các thương hiệu khách sạn (như: Furama Resort Danang, Hilton Danang, Hilton Garden Inn, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa...).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết năm 2023, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận kết quả khá ấn tượng và là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của thành phố. Đây là nỗ lực lớn của tất cả sở, ngành, địa phương, đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Để triển khai hiệu quả chương trình “Enjoy Danang 2024,” ông Trần Chí Cường đề nghị Sở Du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn và có nhiều sản phẩm kích cầu hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng. Qua đó, xây dựng hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, đặc sắc và mến khách; góp phần thực hiện mục tiêu đạt khoảng 8,42 triệu lượt khách nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Trần Chí Cường mong muốn các địa phương, doanh nghiệp ở miền Trung tiếp tục gắn kết, tận dụng các lợi thế sẵn có của các địa phương để khai thác các sản phẩm mới và kết nối với nhau để phục vụ khách du lịch tại miền Trung hiệu quả hơn./.

