Khách du lịch đến Long An tăng mạnh, lần đầu vượt mốc 2 triệu lượt

Đua xuồng ba lá - một hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Chiều 4/12, tại Hội trường Thống Nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Lễ bế mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024 với chủ đề "Nối vòng tay lớn-Mời bạn về Long An."

Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch đã góp phần thu hút khách du lịch đến tỉnh, lần đầu tiên số lượt khách vượt mốc 2 triệu lượt/năm.

Cụ thể, trong năm 2024 này, tỉnh ước đón khoảng 2.010.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, tăng 54% so với kế hoạch, trong đó có khoảng 32.000 khách quốc tế. Doanh thu du lịch tỉnh Long An năm 2024 đạt khoảng 1.050 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, tăng 50% so với kế hoạch.

Điểm nhấn tại lễ bế mạc là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài Thái Tuấn với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh với chủ đề “Khát vọng sông Vàm," thành công của Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch đã góp phần rất lớn quảng bá về vùng đất và con người Long An.

Ông Phạm Tấn Hòa trân trọng ghi nhận, cảm ơn các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã đóng góp nguồn lực quan trọng, góp phần cho sự thành công của sự kiện.

Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 4/12, gồm 10 nội dung, được tổ chức tại thành phố Tân An và một số địa phương trong tỉnh.

Với hàng loạt các chương trình quy mô cùng với sự tham gia phối hợp của nhiều tỉnh và thành phố, Long An đã đón và phục vụ hơn 500.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực và các không gian giới thiệu, trưng bày, triển lãm.../.

Lễ hội du lịch Long An-Khát vọng sông Vàm Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 chủ đề Khát vọng sông Vàm gồm chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.