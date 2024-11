Lễ hội du lịch Long An-Khát vọng sông Vàm

Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 chủ đề Khát vọng sông Vàm gồm chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Chủ trì họp báo Tuần Văn hóa-Thể thao và Du lịch Long An năm 2024. (Nguồn: Thanh Niên)

Sáng 12/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức họp báo về “Tuần Văn hóa - Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024,” diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 4/12/2024.

Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 chủ đề Khát vọng sông Vàm gồm chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về vùng đất và người Long An, diễn ra tại 4 địa phương: Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, thành phố Tân An.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí nêu câu hỏi xung quanh những vấn đề như: điểm nhấn các hoạt động của Tuần lễ; nét đặc trưng, thế mạnh về văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Long An; tỉnh bảo đảm cơ sở lưu trú thế nào khi đón lượng khách lớn hơn ngày thường nhiều lần; việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi các sự kiện diễn ra nhiều nơi khác nhau…

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí góp ý cho rằng, làm sao để những hoạt động không chỉ làm nổi bật nét đặc trưng của địa phương mà khiến du khách được xem, trải nghiệm và có thể hòa mình trong một không gian mở như: đường phố,... ; cảm nhận các loại hình văn hóa nghệ thuật một cách sống động, gần gũi nhất.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An Nguyễn Thành Thanh cho biết, sau khi tổ chức lần thứ nhất năm 2023, du khách tới tỉnh tăng 60% so cùng kỳ; ước tính dịp này đón khoảng 1 triệu lượt khách. Việc tổ chức hoạt động này kỳ vọng du khách biết đến và tới du lịch Long An nhiều hơn.

Với lợi thế là cửa ngõ miền Tây Nam Bộ, nằm gần Thành phố Hồ Chí Minh, Long An có đầy đủ điều kiện phát triển du lịch hiện đại lẫn mang dáng dấp miền Tây sông nước.

Về du lịch, Long An có Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận, Vườn thú Mỹ Quỳnh, có vườn chanh Chavi Garden kết hợp du lịch nông thôn và trải nghiệm làm nông nghiệp…

Đối với du lịch thể thao, Long An có lợi thế là có 2 sân golf đẳng cấp quốc tế (tại 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ). Trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chỉ thành phố Phú Quốc và Long An có lợi thế này. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trong tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 sẽ có Giải đua xuồng ba lá trên sông Bảo Định, Giải chạy việt dã tỉnh Long An năm 2024…

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ có Đêm hội truyền thống Long An bắt đầu lúc 18 giờ ngày chủ nhật 1/12/2024, với các hoạt động như: Công chiếu vở cải lương Người con của rừng tràm (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An vừa tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024), biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử, xiếc.

Tham gia Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 du khách sẽ hiểu thêm về vùng đất giàu bản sắc, có bề dày truyền thống lịch sử-văn hóa, năng động và hội nhập./.

