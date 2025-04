Ninh Bình: Tổ chức Lễ hội Hoa Lư ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Lễ hội Hoa Lư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của tỉnh Ninh Bình. Với vị thế là Di sản Văn hóa phi Vật thể cấp Quốc gia, Lễ hội Hoa Lư có giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong tỉnh và du khách thập phương.

Lễ hội với nhiều nghi lễ trang trọng và các hoạt động văn hóa đặc sắc đang được các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực chuẩn bị, đảm bảo diễn ra trang trọng, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Lư

Là địa phương diễn ra hầu hết các hoạt động của Lễ hội Hoa Lư, cùng với việc chuẩn bị các hoạt động phần lễ và phần hội, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư tích cực thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Ông Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên cho biết đã thành thông lệ, vào mỗi dịp Lễ hội Hoa Lư hàng năm, xã Trường Yên đều tích cực chuẩn bị các hoạt động phục vụ cả về phần hội và phần lễ.

Các nghi lễ truyền thống diễn ra tại lễ hội như: Lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ tiến phẩm, lễ tế cửu khúc… được các thế hệ người dân địa phương chú trọng gìn giữ bởi đây là những nghi lễ thể hiện truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn," lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân với những công lao to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.

Cùng với đó, lực lượng chức năng xã tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, đảm bảo tất cả các tuyến đường chính, đường thôn, ngõ xóm trên địa bàn được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng trước, trong và sau lễ hội.

Tại Lễ hội Hoa Lư, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình sẽ trưng bày chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử", giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, hiện vật, trong đó có rất nhiều hiện vật gốc.

Để thực hiện công tác trưng bày và bảo quản hiện vật tốt nhất, ngoài việc sử dụng các tủ, kệ, hệ thống camera giám sát, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cử cán bộ trực 24/24h đảm bảo công tác an ninh an toàn cho hiện vật và phục vụ khách đến tham quan tại khu trưng bày.

Lễ rước nước đã trở thành truyền thống lâu đời tại Lễ hội Hoa Lư. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Chị Vũ Thị Thu, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình chia sẻ hàng năm trong Lễ hội Hoa Lư, Bảo tàng đều thực hiện trưng bày chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử."

Bảo tàng đã lựa chọn những tài liệu, hiện vật tiêu biểu của Nhà nước Đại Cồ Việt, về Kinh đô Hoa Lư, những đóng góp lớn lao của các nhân vật lịch sử thời Đinh-Tiền Lê để làm nổi bật giá trị đặc biệt của Hoa Lư và Nhà nước Đại Cồ Việt.

Thông qua phản ánh của tài liệu, hiện vật để khẳng định Kinh đô Hoa Lư được xây dựng trên địa hình rất độc đáo, nơi có sự kết hợp giữa thành quả thiên nhiên và công sức, trí tuệ con người đã xây dựng nên quân thành vững chắc, vừa có thế thủ, vừa có thế công; làm nổi bật giá trị về khát vọng độc lập dân tộc, tự chủ. Đây là cơ hội để quảng bá về lịch sử của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Cùng với các hoạt động chuẩn bị cho chương trình lễ hội, công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, y tế… phục vụ lễ hội cũng được các ngành, địa phương trong tỉnh Ninh Bình phối hợp thực hiện theo đúng tiến độ.

Sở Y tế tỉnh đã xây dựng phương án chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hoa Lư và khu vực lễ hội.

Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ tại lễ hội. Đối với các hoạt động theo từng sự kiện, Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho Công an các xã, phường đảm nhiệm.

Để các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự diễn ra theo đúng kế hoạch, Công an tỉnh đã thành lập một tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng.

Tổ chức Lễ hội Hoa Lư xứng với vị thế Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia

Lễ hội Hoa Lư năm 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8/4/2025 (tức ngày 9-11/3 âm lịch) tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế vào lúc 20 giờ ngày 6/4/2025 (tức 9/3 Âm lịch).

Bên cạnh các hoạt động được tổ chức theo thông lệ, năm nay, lễ hội Hoa Lư được tổ chức với nhiều sự kiện, hoạt động mới như Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp bà Phạm Thị Trân - tổ nghề sân khấu Việt Nam; Hội thảo khoa học và triển lãm "Trang phục và cổ phục thời Đinh;" hoạt động quảng bá du lịch Ninh Bình thông qua Liên hoan các đội tuyên truyền; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu biểu của các huyện, thành phố.

Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội truyền thống động Hoa Lư tháng 2/2025. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2025, cho biết lễ hội có ý nghĩa đặc biệt: Kỷ niệm 1.057 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968-2025), lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt-Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tưởng niệm 1.020 năm Ngày mất Lê Đại Hành Hoàng đế (1.005-2025).

Lễ hội cũng nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Vua Đinh Tiên Hoàng, tôn vinh vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc, hướng tới giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, thiết kế maket, tiến hành thi công các cụm panô, băng rôn tuyên truyền tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và tại các tuyến đường chính; trang trí cổng Hoa Lư, xây dựng pa nô thông báo chương trình lễ hội đặt tại khu vực trước Bưu điện xã Trường Yên, ngã ba Cầu Huyện, bến xe.

Mỗi dịp tổ chức Lễ hội Hoa Lư đều là cơ hội để quảng bá và lan tỏa hình ảnh, con người vùng đất Cố đô Hoa Lư, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế. Đồng thời, với việc tổ chức thành công Lễ hội Hoa Lư cùng nhiều sự kiện khác, tỉnh Ninh Bình hướng tới mục tiêu sớm trở thành trung tâm tổ chức sự kiện tầm quốc gia, quốc tế, tạo giá trị gia tăng về kinh tế mà vẫn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống./.

