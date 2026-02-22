Người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài

Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ rất sớm để phân luồng cũng như điều tiết giao thông nhằm đảm bảo cho các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng.

Ngày hôm nay mùng 6 Tết Bính Ngọ, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tại phía Bắc, nhiều địa phương xuất hiện trời mưa phùn, sương mù ảnh hưởng lớn tới điều kiện tham gia giao thông.

Tình hình lưu thông tại vành đai 3 trên cao gặp nhiều khó khăn nên ngay từ hôm qua, mùng 5 tết, nhiều phương tiện đã chọn di chuyển xuống làn dưới để tránh ùn tắc cục bộ.

Tại một số bến xe trong thành phố như bến xe Mỹ Đình, hình ảnh người dân tấp nập quay trở lại Hà Nội sau thời gian nghỉ dài cũng khiến không khí trở nên hối hả./.