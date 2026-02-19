Xây dựng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất, cân bằng

Sáng 19/2 theo giờ Việt Nam, tại Washington DC, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến Lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chiều tối 18/2 theo giờ địa phương (sáng 19/2 theo giờ Việt Nam), tại Washington DC, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến Lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế và hàng không.

Trong những năm qua, các thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng.

Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới./.