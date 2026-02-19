Từ nghị quyết đến hành động: Dấu ấn Bí thư cơ sở tiêu biểu ở Tây Ninh

Ở tuổi 67, khi nhiều người đã nghỉ ngơi, ông Nguyễn Hoài Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh vẫn gắn bó với công việc chung của khối phố.

Hình ảnh người Bí thư tóc bạc đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền chủ trương của Đảng, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ Tết, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh đường phố, thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo… đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây.

Với ông Trung, các chủ trương của Đảng cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, gần gũi để người dân thấy và cùng tham gia.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Trên cương vị người đứng đầu chi bộ, ông Nguyễn Hoài Trung luôn xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở khu dân cư.

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, Chi bộ khu phố 3 chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm mỗi chủ trương khi ban hành đều được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Nhiều năm liền, Chi bộ khu phố 3 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân ông Trung được tặng 2 bằng khen của Tỉnh ủy vì 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời là một trong 96 Bí thư Chi bộ tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, vào ngày 3/2 vừa qua.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cùng tổ an ninh tự quản kiểm tra môi trường đường liên xóm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Một trong những dấu ấn rõ nét của chi bộ là phong trào xây dựng tuyến đường văn minh đô thị. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí: giữ gìn vệ sinh môi trường; không lấn chiếm lòng, lề đường; không treo dán quảng cáo trái phép; đóng phí rác đầy đủ; treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào các dịp lễ, Tết...

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm,” khu phố đã vận động người dân hiến trên 1.500m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động và kinh phí hàng tỷ đồng để nâng cấp đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước.

Từ những con đường còn lầy lội, chật hẹp, nay khu phố đã khang trang, sạch đẹp. Hạ tầng được cải thiện không chỉ tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chi bộ cũng chú trọng xây dựng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với công an nắm chắc tình hình địa bàn, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.” Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều năm liền khu phố giao quân đạt 100% chỉ tiêu; không xảy ra vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người.

Ông Nguyễn Văn Tám, thành viên đội an ninh cơ sở, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Hoài Trung, Bí thư Chi bộ luôn quán triệt anh em thực hiện nghiêm nhiệm vụ và hỗ trợ rất nhiệt tình. Nhờ vậy, tình hình trộm cắp trên địa bàn giảm rõ rệt, bà con yên tâm làm ăn.”

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên mới, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, thảo luận thẳng thắn những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, qua đó kịp thời đề ra giải pháp phù hợp.

Chia sẻ về niềm vinh dự khi được tuyên dương là Bí thư Chi bộ tiêu biểu toàn quốc, ông Nguyễn Hoài Trung bày tỏ: “Tôi rất tự hào nhưng cũng thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Đây không phải thành tích cá nhân mà là kết quả của cả tập thể chi bộ và hệ thống chính trị khu phố. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ xã; chăm lo đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo, quan tâm học sinh nghèo, gia đình chính sách."

Gần dân, tận tâm vì dân

Không chỉ quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, ông Nguyễn Hoài Trung còn được người dân quý trọng bởi sự gần gũi, chân tình. Ông nắm rõ hoàn cảnh từng hộ dân trên địa bàn; gia đình nào khó khăn, ai ốm đau, nhà nào có học sinh nghèo hiếu học…, ông đều biết và tìm cách hỗ trợ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, người dân khu phố 3, chia sẻ: “Ông Trung thực hiện rất tốt vai trò Bí thư chi bộ. Những kế hoạch của ủy ban đưa ra, ông phân công cho các anh chị em trong tổ dân phố hỗ trợ nhau. Ông Trung đi xuống địa bàn để theo sát những hoạt động của người dân. Gia đình nào khó khăn, ông Trung có phương án hỗ trợ kịp thời; đồng thời giúp những em học sinh nghèo hiếu học, vận động mọi người đóng góp để giúp đỡ. Bí thư chi bộ rất gần gũi, thân thiện với mọi người."

Tinh thần “trọng dân, gần dân” của người Bí thư không chỉ thể hiện qua lời nói mà bằng hành động cụ thể. Ông trực tiếp tham gia vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh khó khăn, phối hợp rà soát các trường hợp cần trợ giúp để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ về trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Hoài Trung cho biết: “Tôi tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Hằng tháng, chi bộ ra nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ. Tôi luôn xác định phải chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, giảm hộ nghèo, quan tâm học sinh nghèo và gia đình chính sách.”

Ông Nguyễn Hoài Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh được tặng Bằng khen về thành tích Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Hòa Huỳnh Thanh An nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Hoài Trung làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Ở tuổi 67, mái tóc đã bạc nhiều, nhưng bước chân ông Trung vẫn nhanh nhẹn mỗi khi có việc chung của khu phố. Khi thì họp dân bàn việc xây dựng tuyến đường; khi đến thăm hỏi hộ nghèo; lúc kiểm tra hệ thống chiếu sáng, nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh môi trường... Sự sâu sát, trách nhiệm ấy đã tạo nên niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Những việc làm cụ thể, thiết thực, ông Nguyễn Hoài Trung đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào tổ chức Đảng ở cơ sở; lan tỏa hình ảnh người cán bộ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”./.

Lai Châu: Bí thư Chi bộ người Cống và hành trình đổi thay bản Táng Ngá Anh Lò Văn Thuận, Trưởng bản Táng Ngá, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu cho biết Bí thư Lý Văn Chém không ngại khó, ngại khổ, luôn tìm hướng đi tốt cho bà con dân bản.