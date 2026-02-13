Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bia hơi tại Bắc Ninh khiến một người tử vong

Sáng sớm ngày 13/2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng Duy Bia Hơi (tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khiến 1 người tử vong.

Theo dõi VietnamPlus
Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bia hơi tại Bắc Ninh khiến một người tử vong
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 13/2/2026 gồm những nội dung sau:

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bia hơi tại Bắc Ninh khiến một người tử vong.

“Lá chắn thép” bờ biển Đà Nẵng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc dịp Tết nguyên đán.

Miền Bắc đón đợt tăng nhiệt lớn những ngày giáp Tết.

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành công trình tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19.

Chiêm ngưỡng linh vật ngựa khổng lồ trên khu “đất vàng” ở Thành phố Hồ Chí Minh.

“Cơn mưa tên lửa” của Nga dội xuống khiến thủ đô Kiev rung chuyển.

Căng thẳng leo thang sau vụ Nhật Bản bắt tàu cá Trung Quốc vi phạm.

Triều Tiên cảnh báo “sẵn sàng nổ súng” nếu phát hiện thêm UAV Hàn Quốc./.

#Trận địa tên lửa #bảo vệ Tổ quốc #Quân chủng Phòng không-Không quân #Tên lửa #Trực chiến cao điểm #Tết Bính Ngọ 2026 #Cháy nhà hàng #Bắc Ninh #Hỏa hoạn #Dự báo thời tiết #Miền Bắc #TP.HCM #Tưởng niệm Covid-19 #Linh vật Ngựa #Đường hoa Nguyễn Huệ #Xung đột Nga-Ukraine #Nga #Kiev #Nhật Bản #Trung Quốc #Biển Đông #Triều Tiên #Hàn Quốc #UAV #Nguy cơ chiến tranh Bắc Ninh

Podcast mới nhất