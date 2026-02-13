Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bia hơi tại Bắc Ninh khiến một người tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây biến động về thời tiết, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/1.