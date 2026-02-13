Multimedia
Iran gia cố cơ sở hạt nhân Natanz trước nguy cơ bị Mỹ hoặc Israel không kích

Iran đang đẩy mạnh các biện pháp gia cố và bảo vệ cơ sở hạt nhân ngầm mới tại khu vực núi Kolang-Gaz La, gần tổ hợp Natanz, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran tăng cường gia cố cơ sở hạt nhân Natanz trước nguy cơ bị không kích.

Ấn Độ phê duyệt mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp.

Hàng trăm chuyến bay của hãng hàng không Đức bị hủy do đình công.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

