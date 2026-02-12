Thế giới
Mỹ xem xét triển khai thêm tàu sân bay giữa căng thẳng với Iran

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc các bước đi liên quan đàm phán với Iran.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Ukraine bác thông tin về kế hoạch công bố bầu cử

Ấn Độ phê duyệt mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

