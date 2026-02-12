Na Uy tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước vì hòa bình Trung Đông

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tới Na Uy ngày 11/2, Chính phủ nước này đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Abbas tới quốc gia Bắc Âu này kể từ khi Na Uy chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 5/2024.

Tại buổi tiếp Tổng thống Abbas, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Ngoại trưởng Espen Barth Eide bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình trầm trọng tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Thủ tướng Store nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza vẫn hết sức nghiêm trọng đối với khoảng 2 triệu cư dân khi lượng hàng hóa viện trợ không đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, trong khi khoảng 80% công trình xây dựng đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Ông khẳng định Na Uy kỳ vọng vào việc chấm dứt thù địch và hướng tới một giải pháp chính trị bền vững, nơi Palestine và Israel có thể cùng tồn tại hòa bình và an ninh.

Theo ông, một giải pháp hai nhà nước thực chất không chỉ quan trọng đối với sự ổn định khu vực Trung Đông mà còn có ý nghĩa mật thiết đối với an ninh của châu Âu.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Na Uy cũng chỉ ra tình trạng nghiêm trọng tại Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem, với sự gia tăng bạo lực từ phía những người định cư, việc mở rộng các khu định cư trái phép, các chiến dịch quân sự của Israel và các hạn chế nghiêm ngặt về di chuyển đối với người dân Palestine.

Ngoại trưởng Espen Barth Eide khẳng định Na Uy sẽ cùng các quốc gia có chung quan điểm tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và ngăn chặn các tác động tiêu cực làm suy yếu tiến trình hòa bình.

Được biết, trong năm 2025, Na Uy đã cung cấp khoản viện trợ trị giá 2,1 tỷ kroner (tương đương 221 triệu USD) để hỗ trợ Palestine./.

Palestine đề nghị họp khẩn sau quyết định kiểm soát Bờ Tây của Israel Theo phía Palestine, các quyết định mở rộng hoạt động định cư của Israel tại Bờ Tây là sự tiếp nối của “chính sách sáp nhập và bành trướng,” đe dọa an ninh và ổn định khu vực.