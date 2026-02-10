Thế giới

Pháp kêu gọi EU tăng đầu tư chiến lược để cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc

Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi Liên minh châu Âu tăng đầu tư công và tư vào các ngành trọng yếu, đồng thời xem xét cơ chế vay chung nhằm củng cố năng lực cạnh tranh kinh tế và an ninh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi châu Âu tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược hoặc đang có nguy cơ bị "quét sạch" trước sự cạnh tranh từ Mỹ và Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn trước thềm cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU), nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ ủng hộ việc "đơn giản hóa" và "làm sâu sắc thêm thị trường chung của EU", và "đa dạng hóa" các quan hệ đối tác thương mại.

Ông nhấn mạnh EU không nên “tự mãn” khi “các mối đe dọa” và “sự hăm dọa” của Mỹ vẫn chưa kết thúc. Theo Tổng thống Macron, việc lùi bước hay cố thỏa thuận không hiệu quả đang khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc hơn về mặt chiến lược.

Ông cho biết đầu tư công và tư của EU cần khoảng 1.200 tỷ euro (1.400 tỷ USD) mỗi năm cho công nghệ xanh và kỹ thuật số, quốc phòng và an ninh. Do đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng một lần nữa kêu gọi sự ủng hộ cho “trái phiếu euro,” nhằm khởi động một năng lực vay nợ chung cho những khoản chi tiêu trong tương lai.

Dự kiến ngày 12/1, các nhà lãnh đạo EU sẽ dự một cuộc họp kín không chính thức để thảo luận về khả năng cạnh tranh kinh tế, ngoại giao và đầu tư chiến lược của khối./.

