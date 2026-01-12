Chính phủ Slovakia chính thức từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lãnh đạo cấp cao Slovakia gồm Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Richard Raši đã thống nhất lập trường không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, sau cuộc gặp chung hôm thứ 10/1, theo hãng tin Aktuality.

Các bên khẳng định Slovakia sẽ không gửi vũ khí, không triển khai quân đội và không tham gia bảo lãnh khoản vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bratislava cho rằng Slovakia cần có mặt trong các khuôn khổ đàm phán quốc tế liên quan đến Ukraine.

Thủ tướng Fico cho biết Slovakia có thể tham gia giám sát một thỏa thuận hòa bình nếu đạt được, dù trước đó ông chỉ trích cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng tại Paris.

Ông cũng tái khẳng định ủng hộ Ukraine hội nhập EU nhưng phản đối nước này gia nhập NATO.

Trước đó, hai nước đã tổ chức tham vấn liên chính phủ tại thành phố Košice vào tháng 10, tập trung thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương./.

