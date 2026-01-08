Hơn 1 triệu người tại Ukraine bị mất nước và năng lượng sưởi ấm

Ngày 8/1, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết hơn 1 triệu người ở tỉnh Dnipropetrovsk của nước này đã bị mất nước và năng lượng sưởi ấm trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống mức âm.

Nguyên nhân được cho là do khu vực này đã bị không kích bằng các thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm qua.

Theo ông Kuleba, lực lượng chức năng đang gấp rút sửa chữa để khôi phục nguồn cung nước cũng như năng lượng sưởi ấm cho người dân.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo tính đến sáng sớm 8/1, gần 800.000 người ở Dnipropetrovsk vẫn chưa có điện. Tám mỏ ở tỉnh này cũng bị mất điện nhưng công nhân đã được sơ tán.

Nhà chức trách cho biết có thể mất một ngày mới khôi phục được nguồn cung cấp nước cho thành phố chiến lược ‍Pavlohrad ở Dnipropetrovsk và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, tại Zaporizhzhia, Thống đốc tỉnh Ivan Fedorov cho biết đã khôi phục nguồn cung cấp điện cho các cơ sở trọng điểm, nhưng hầu hết người dân vẫn chưa có điện trở lại.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 70 UAV trong số 97 UAV nhắm mục tiêu vào nước này, 27 UAV còn lại đã đánh trúng các mục tiêu khác nhau.

Giới chức Dnipropetrovsk xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của tỉnh đã bị hư hỏng trong vụ tấn công./.

