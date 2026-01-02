Ukraine khẳng định chỉ tấn công mục tiêu quân sự sau cáo buộc của Nga

Theo AFP, quân đội Ukraine ngày 2/1 khẳng định chỉ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào “mục tiêu quân sự,” một ngày sau khi Nga cáo buộc Kiev sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một khách sạn và quán cà phê tại khu vực miền Nam Ukraine do Nga kiểm soát, khiến 27 người thiệt mạng.

Giới chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Kherson, miền Nam Ukraine, cho biết các nạn nhân đang tụ tập mừng Năm mới, trong đó có hai trẻ em, đồng thời mô tả vụ việc là một “hành động khủng bố.”

Một nguồn tin trong lực lượng quốc phòng Ukraine xác nhận có xảy ra cuộc tấn công, song khẳng định mục tiêu là một cuộc tập trung quân sự và khu vực này đã được đóng cửa đối với dân thường.

Khách sạn mà Moskva cho rằng bị tập kích nằm tại thị trấn nghỉ dưỡng Khorly bên bờ Biển Đen, khu vực do quân đội Nga kiểm soát từ đầu năm 2022.

Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Saldo, ngày 1/1 đã công bố các hình ảnh cho thấy nội thất một tòa nhà bị cháy rụi cùng các mảnh thi thể bị cháy đen.

Trong bài phát biểu đêm Giao thừa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian đã “hoàn tất 90%,” dù vấn đề quan trọng nhất là lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết./.

