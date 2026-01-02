Ukraine điều chỉnh nhân sự cấp cao, ưu tiên an ninh và ngoại giao

Thế giới

Tổng thống Zelensky cho biết quyết định trên xuất phát từ yêu cầu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia, phát triển quốc phòng và thúc đẩy con đường ngoại giao trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Ngày 2/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cử ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống.

Trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết quyết định trên xuất phát từ yêu cầu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia, phát triển quốc phòng và thúc đẩy con đường ngoại giao trong các cuộc đàm phán.

Theo ông Zelensky, Văn phòng Tổng thống trước hết sẽ phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhà nước.

Ông Budanov được đánh giá là có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực này và đủ năng lực để đạt được mục tiêu mong muốn.

Trước đó, tháng 6/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã thực hiện loạt thay đổi quyết liệt về nhân sự trong ban lãnh đạo Lực lượng vũ trang Ukraine.

Một làn sóng cải tổ giữa năm 2025 đã diễn ra trong ban lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó có Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Lục quân và Lực lượng Tấn công Đổ bộ Đường không.

Hãng tin RBC-Ukraine đã trao đổi với hơn một chục nguồn tin đáng tin cậy để tìm hiểu lý do cho đợt thay đổi này. Thái độ và quan điểm của họ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng lý do cho những thay đổi nhân sự này không chỉ nằm ở nhu cầu quân sự mà còn ở tham vọng cá nhân và sự bất đồng giữa các nhân sự chỉ huy.

Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi đã bị cách chức Tư lệnh Lực lượng Lục quân và được chuyển sang chức Tư lệnh Lực lượng Liên hợp. Thay cho Đại tá Vadym Sukharevskyi, Thiếu tá Robert "Madyar" Brovdi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái. Còn ông Sukharevskyi hiện sẽ giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến dịch miền Đông.

Thiếu tướng Ihor Skybyuk đã bị cách chức Tư lệnh Lực lượng Tấn công đường không và được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng. Ông Skybyuk được thay thế bởi Chuẩn tướng Oleh Apostol, người trước đây từng là Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Tấn công đường không./.

