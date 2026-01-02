Số người nhập cảnh trái phép vào Đức giảm mạnh trong năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số người nhập cảnh trái phép vào Đức tiếp tục giảm mạnh trong năm 2025, cho thấy tác động rõ rệt của các biện pháp kiểm soát biên giới được tăng cường trong hơn 1 năm qua.

Thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức công bố tối 1/1 nêu rõ trong năm ngoái, lực lượng chức năng đã phát hiện 62.526 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển của nước này.

Con số này thấp hơn đáng kể so với 83.572 trường hợp của năm 2024 và 127.549 trường hợp của năm 2023, thời điểm có những tháng ghi nhận hơn 20.000 người vượt biên trái phép để vào Đức. Riêng tháng 12/2025, số người nhập cảnh trái phép chỉ còn gần 4.600 trường hợp.

Đức đã tái lập kiểm soát biên giới trên đất liền từ giữa tháng 9/2024, nhằm hạn chế nhập cảnh trái phép. Các biện pháp này, vốn không phải là thông lệ trong khu vực tự do đi lại Schengen, đã 2 lần được gia hạn.

Cảnh sát Liên bang cho biết kể từ khi áp dụng kiểm soát biên giới toàn diện đã ghi nhận 67.918 người nhập cảnh trái phép. Trong số này, 46.426 người bị từ chối nhập cảnh hoặc bị đưa trở lại ngay tại biên giới; 2.513 người bị ngăn chặn do đang chịu lệnh cấm tái nhập cảnh.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1.945 đối tượng liên quan đến hoạt động đưa người vượt biên trái phép.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, các biện pháp kiểm soát đã được tăng cường từ tháng 5/2025, trên cơ sở các quy định được ban hành từ thời chính phủ tiền nhiệm. Theo đó, Cảnh sát Liên bang có thể từ chối cả người xin tị nạn, ngoại trừ các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương như người bệnh hoặc phụ nữ mang thai.

Tính từ ngày 8/5/2025, lực lượng chức năng ghi nhận 33.338 người nhập cảnh trái phép; trong đó 242 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương đã nộp đơn xin tị nạn. Diễn biến này phản ánh xu hướng siết chặt kiểm soát di cư của Đức trong bối cảnh áp lực di cư tại châu Âu vẫn còn hiện hữu./.

