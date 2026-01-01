Top 10 tuyến bay quốc tế bận rộn nhất thế giới trong năm 2025

Công ty dữ liệu hàng không hàng đầu OAG vừa công bố bảng xếp hạng năm 2025 về top 10 tuyến bay quốc tế bận rộn nhất thế giới theo sức chứa chỗ ngồi.

Danh sách cho thấy hầu hết các tuyến bay quốc tế có sức chứa cao nhất đều nằm ở châu Á, chiếm bảy trong số 10 tuyến, nhấn mạnh sự phục hồi mạnh mẽ của châu Á và tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực này đối với ngành hàng không toàn cầu.

Dữ liệu cho thấy tuyến Hong Kong-Đài Bắc (đều là hai điểm của Trung Quốc) duy trì vị trí dẫn đầu do có mật độ chỗ ngồi cao nhất và đạt tổng cộng 6,8 triệu chỗ trong năm 2025, tăng 1% so với năm 2024.

Mặc dù công suất vẫn thấp hơn 14% so với năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, nhưng sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa bảy hãng hàng không đã đẩy giá vé trung bình giảm 6% xuống khoảng 115 USD.

Tại khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tuyến Kuala Lumpur (Malaysia)-Singapore xếp thứ 3 toàn cầu, với 5,6 triệu chỗ ngồi, trở lại mức của năm 2019. Tuyến này cũng ghi nhận mức giá vé trung bình thấp nhất, ở mức 62 USD, phản ánh sự cạnh tranh giá gay gắt.

Thủ đô Thái Lan cũng có mặt trong danh sách này với tuyến Bangkok (Thái Lan)-Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 8, với tổng sức chứa chỗ ngồi hằng năm là 4.169.125.

Khu vực Trung Đông cũng nổi bật với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Tuyến Cairo (Ai Cập)-Jeddah (Saudi Arabia) vươn lên vị trí thứ 2, với 5,8 triệu chỗ ngồi, tăng 71% so với năm 2019.

Một động lực chính là sự mở rộng của các hãng hàng không giá rẻ, chiếm hơn 43% thị phần trên tuyến đường này, hỗ trợ nhu cầu từ du lịch công tác đến du lịch nghỉ dưỡng.

Danh sách 10 tuyến bay quốc tế bận rộn nhất theo sức chứa chỗ ngồi năm 2025 (OAG) gồm Hong Kong-Đài Bắc (6.832.683), Cairo-Jeddah (5.753.491), Kuala Lumpur-Singapore (5.574.409), Seoul Incheon-Tokyo Narita (5.069.779), Seoul Incheon-Osaka Kansai (4.959.596), Jakarta-Singapore (4.619.323), Dubai-Riyadh (4.465.632), Bangkok-Hong Kong (4.169.125), Tokyo Narita-Đài Bắc (4.021.181), New York-London Heathrow (3.971.000)./.

