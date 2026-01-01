Cô gái Iran đón năm mới 2026 'hoàn toàn khác biệt' khi đạp xe xuyên Việt

Arezoo Eskandari. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Arezoo Eskandari - Thạc sỹ tâm lý, nữ vận động viên người Iran đang thực hiện hành trình một tháng chu du xuyên Việt - vừa đón năm mới tại thành phố Thanh Hóa.

Chuyến xuyên Việt là một phần trong hành trình đạp xe đến 22 nước châu Á, tương đương khoảng 18.000 km của cô. Dự kiến chuyến đi kéo dài một năm.

"2026 là một năm khác biệt hoàn toàn với tôi," nữ vận động viên chia sẻ. "Hiện tôi đang ở trên địa phận thành phố Thanh Hóa xinh đẹp của Việt Nam. Toàn thành phố tràn ngập trong không khí chào mừng năm mới. Tôi cũng đã đi một vòng quanh thành phố và gặp gỡ với những người Việt Nam đầy ấm áp. Nhiều du khách nước ngoài cũng đang ở đây. Chúng tôi đều có chung cảm nhận về sự tốt bụng của người Việt," cô nói.

Arezoo Eskandari từng biết đến Việt Nam thông qua những câu chuyện về lòng hiếu khách và thiên nhiên tươi đẹp. Nhiều bạn bè và người thân của cô đã du lịch Việt Nam một lần và có mong muốn quay lại lần hai.

Cô bắt đầu hành trình Việt Nam từ ngày 22/12/2025 sau khi từ Trung Quốc vào Lạng Sơn. Tại đây cô được một gia đình Việt Nam đón tiếp và giúp đỡ nhiệt tình: "Họ giúp tôi mua sim, đổi tiền và mời ăn món phở vịt mà tôi rất thích" - Arezoo Eskandari kể.

Arezoo Eskandari chụp ảnh kỷ niệm với những người đã giúp đỡ cô khi đến Lạng Sơn, ngày 22/12. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Arezoo Eskandari cũng tự trang bị nhiều vật dụng cần thiết như lều trại, quần áo cho thời tiết nóng và lạnh, loạt đồ cá nhân, bếp dã ngoại, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ sửa xe đạp... tổng khối lượng lên tới 100kg.

Khi nghỉ đêm, cô linh động giữa hai phương án nghỉ trong nhà (thuê khách sạn) và nghỉ ngoài trời. Nếu cắm trại ngoài trời, nữ vận động viên thường xin nghỉ gần trạm xăng hay trạm y tế, phổ biến nhất là tại các khu dân cư và nhiều lần được người dân hỗ trợ.

"Ngay cả khi gặp khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa, tôi và người dân địa phương vẫn có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ trái tim. Nếu không thực hiện những chuyến đi như thế này, tôi chắc chắn sẽ không có được những người bạn tốt như thế."

Nữ vận động viên chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình khi đến Hà Nội cuối tháng 12/2025. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Được Tổ chức Espadana Isfahan phong là Đại sứ du lịch và xe đạp quốc tế, Arezoo Eskandi lên đường với sự sự tôn trọng dành cho môi trường thiên nhiên, hệ sinh thái.

Nữ vận động viên cũng theo đuổi phương châm Sống chậm - sống chậm để tận hưởng được toàn bộ cái đẹp của hành trình, của cảnh sắc thiên nhiên và tâm hồn con người. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cởi mở, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm và vốn văn hóa quý giá, nuôi dưỡng nữ vận động viên từ bên trong.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trước khi bắt đầu hành trình Nam Á, Arezoo Eskandi đã nổi tiếng trong nước khi đạp xe 8.400km khắp Iran suốt 5 tháng. Sau Việt Nam, cô dự kiến tiếp tục chinh phục nhiều nước Đông Nam Á khác rồi sang Tây Á và Trung Á trước khi trở lại quê nhà ở thành phố Isfahan.

Ông Ali Mohammadi, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cho biết sứ quán đã giúp Arezoo Eskandari về các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan trong thời gian cô ở Việt Nam, đồng thời thông báo với cơ quan quản lý địa phương nhằm giúp đỡ cho cô trên hành trình.

Đại biện nhận xét Arezoo Eskandari giống như một đại sứ của Iran, giúp giới thiệu và lan tỏa các giá trị tốt đẹp về con người, văn hóa và thiên nhiên của đất nước Tây Á giàu bản sắc này tới bạn bè ngoài nước.

Thông qua câu chuyện của nữ vận động viên, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Mohammadi cũng mong muốn sẽ có ngày càng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hai nước, ví dụ như mở các chuyến bay thẳng đến Iran nhằm thúc đẩy giao lưu hai nước, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển nhiều mặt hơn nữa trong tương lai.../.

Giao lưu âm nhạc Việt Nam-Iran: Từ xứ sở Phượng Hoàng đến đất con Rồng cháu Tiên Âm nhạc của Iran và Việt Nam đều có nguồn gốc sâu xa và kỹ thuật thanh nhạc từ truyền thống địa phương, đề cao tính ứng tấu và đặc biệt là có một sự gắn kết đặc biệt mà ít ai biết tới.