Trung Quốc, Lào, Nhật Bản: Bừng sáng thời khắc bước sang năm mới 2026

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đón năm mới với tiếng chuông cổ 600 năm tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, bất chấp cái lạnh -11 độ C cắt da cắt thịt, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng nhau hội tụ tại Trường Thành Cư Dung Quan (Juyongguan) - một trong những kỳ quan kiến trúc, lịch sử nổi tiếng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc - để đón chào năm mới 2026 bằng sự kiện đếm ngược đầy cảm xúc.



Vào đúng khoảnh khắc giao thời, âm thanh sống động của màn biểu diễn trống tại Trường Thành Cư Dung Quan đã vang lên hòa quyện cùng 108 tiếng chuông cầu phúc từ chuông Vĩnh Lạc 600 năm tuổi tại chùa Đại Chung, tạo nên bầu không khí sôi động và tràn đầy cảm hứng.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến, kết nối với các khu thương mại lớn và điểm tham quan nổi tiếng của Bắc Kinh thông qua video.



Đây là điểm nhấn của lễ hội chào đón năm mới 2026 của Bắc Kinh, diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 3/1/2026, nhằm tạo không khí lễ hội và thúc đẩy tiêu dùng với hàng loạt hoạt động văn hóa và thương mại xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, chị Trình Tự Hy, sinh viên đến từ Học viện Nghề an toàn lao động Bắc Kinh, không giấu được sự phấn khởi: "Bầu không khí ở đây rất tuyệt vời. Đây là một ngày đầu năm mới khó quên đối với tôi. Chúc đất nước phồn vinh, thịnh vượng, chúc quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, đồng thời việc học hành của tôi cũng sẽ thành công, trường tôi sẽ ngày càng phát triển."



Không chỉ dừng lại ở Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng khác. Trong đêm giao thừa, 26 bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Thủ đô, mở cửa tham quan ban đêm, gần 100 rạp chiếu phim kéo dài giờ hoạt động. Hơn 30 khu mua sắm lớn trong thành phố cũng kéo dài giờ mở cửa, tổ chức các bữa tiệc và lễ hội âm nhạc.



Để mang đến nhiều trải nghiệm và lựa chọn đa dạng hơn cho người dân Bắc Kinh cũng như khách du lịch trong và ngoài nước, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao, hòa nhạc và triển lãm nghệ thuật trong suốt dịp nghỉ lễ này.

Người dân Lào nô nức đón chào Năm mới 2026

Hòa chung không khí đón Năm mới 2026 trên toàn thế giới, tối 31/12, hàng chục vạn người dân Lào cùng du khách quốc tế đã đổ về Công viên Patouxay (Khải hoàn môn) ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn, để tham dự chương trình đếm ngược (Countdown), tiễn biệt năm cũ 2025 và chào đón năm mới 2026.

Màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, điểm nhấn của sự kiện là hệ thống đèn laser được bố trí chiếu từ bốn phía, kết hợp trình chiếu hình ảnh màu sắc trực tiếp lên tháp Patouxay với những biểu tượng đặc trưng của đất nước Triệu Voi như hoa Champa, tháp Thatluang, Cánh đồng Chum (tỉnh Xiengkhouang) cùng dòng chữ “Tự hào là người Lào.”

Cùng với đó, hệ thống nhạc nước sẵn có trong công viên đã tạo nên không gian trình diễn âm thanh - ánh sáng rực rỡ, mới lạ và đầy cuốn hút.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa - giải trí, không gian trưng bày ảnh về hoạt động kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.



Các màn trình diễn đã mang đến bầu không khí sôi động, vui tươi, thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh, thưởng thức “bữa tiệc” ánh sáng và cùng chờ đón khoảnh khắc đếm ngược thiêng liêng, đánh dấu thời điểm kết thúc năm cũ và mở ra năm mới.



Dù mang những cảm xúc khác nhau, song tựu chung, người dân Lào và du khách quốc tế đều bày tỏ sự hào hứng khi tham gia sự kiện, đồng thời cầu mong một năm mới 2026 sức khỏe, an vui và hạnh phúc cho mọi người, cho nhân dân Lào nói riêng và thế giới nói chung; kỳ vọng kinh tế Lào tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc.

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nhật Bản: Kiến tạo hy vọng cho tương lai

Trong thời khắc bước sang năm mới 2026, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi tới toàn thể người dân thông điệp đầu năm mới trên sóng truyền hình trực tiếp, trong đó bà nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để kiến tạo hy vọng cho tương lai Nhật Bản.

Người dân Tokyo và du khách quốc tế tập trung trước Tòa thị chính để chào đón năm mới 2026. (Ảnh: Ngọc Tuân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật Bản và thế giới cũng đang đứng trước những thay đổi to lớn. Trong nước, người dân đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, có thể gọi là một “cuộc khủng hoảng thầm lặng”, sự tăng giá sinh hoạt mà người dân phải gánh chịu sau thời gian dài giảm phát, cùng với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau chiến tranh.

Trên phạm vi toàn cầu, trật tự quốc tế tự do và rộng mở đang bị lung lay, xu hướng mang tính bá quyền gia tăng, trong khi tính bất định về chính trị và kinh tế ngày càng cao.



Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, kể từ khi được thành lập vào tháng 10 năm ngoái, Nội các đã làm việc không ngừng vì lợi ích quốc gia và người dân, với quyết tâm cao độ nhằm biến những lo âu của cuộc sống hiện tại và tương lai thành niềm hy vọng, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, sẵn sàng đương đầu với các thách thức toàn cầu và hiện thực hóa nền ngoại giao Nhật Bản tỏa sáng giữa trung tâm thế giới.



Trước hết, chính phủ đã ưu tiên cao nhất việc ứng phó với tình trạng giá cả leo thang, thực hiện được cam kết với người dân bằng việc thông qua ngân sách bổ sung tại kỳ họp Quốc hội bất thường năm ngoái. Đồng thời, dựa trên nguyên tắc “tài khóa tích cực, có trách nhiệm”, chính phủ đã xác lập được những định hướng nhất định trong việc xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ cũng như một chính sách đối ngoại và an ninh vững mạnh.



Bên cạnh đó, thông qua nhiều diễn đàn như các hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị lãnh đạo Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC), Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Đối thoại cấp cao Trung Á-Nhật Bản, chính phủ đã tích cực triển khai các biện pháp ngoại giao nhằm nâng cao sự hiện diện của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế.



Trong năm kỷ niệm tròn 100 năm khởi đầu thời đại Chiêu Hòa, Thủ tướng Takaichi lấy hình ảnh vươn lên mạnh mẽ của người dân Nhật Bản từng có niềm tin và hy vọng rằng “ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay” để bày tỏ tin tưởng sẽ đóng góp vào việc kiến tạo một tương lai thịnh vượng hơn cho đất nước Nhật Bản và truyền lại cho thế hệ mai sau./.

Rực rỡ bầu trời Hà Nội đêm giao thừa đón năm mới 2026 Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm giao thừa năm mới 2026 tại Hà Nội, với lần đầu tiên bắn pháo hoa hỏa thuật, có nhiều hiệu ứng đẹp mắt và đáng nhớ.