Thủ tướng Israel cảnh báo Iran và Hamas về nguy cơ leo thang xung đột

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 31/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Iran đang cố gắng khôi phục khả năng tên lửa và hạt nhân đã bị hư hại trong cuộc chiến hồi tháng Sáu vừa qua.

Ông Netanyahu đánh giá: “Chúng tôi đã làm suy yếu họ đáng kể ở cả hai lĩnh vực, nhưng họ sẽ cố gắng khôi phục. Tôi nghĩ với Iran, họ nên chấp nhận sự thật rằng họ không nên có khả năng làm giàu urani, họ nên loại bỏ tất cả vật liệu mà họ đã làm giàu, đưa nó ra khỏi Iran và tiến hành thanh tra... Chúng tôi không muốn leo thang, tôi hy vọng họ cũng không, nhưng nếu họ làm vậy, thì mọi chuyện sẽ khác.”

Về tình hình Gaza, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí và phá hủy hệ thống đường hầm thì kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ mới có thể tiến triển.

Ông Netanyahu đánh giá, Hamas “vẫn còn khoảng 20.000 người với súng trường Kalashnikov, mà chúng thường xuyên sử dụng để hành quyết bất cứ ai không muốn duy trì chế độ chuyên chế của chúng. Hamas có tổng cộng 60.000 khẩu súng trường AK”./.

