Lãnh đạo Đảng Cộng sản Israel Issam Makhoul từ trần ở tuổi 73

Ngày 26/12, ông Issam Makhoul, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Israel, nguyên Chủ tịch Mặt trận Dân chủ vì Hòa bình và Bình đẳng (Hadash), nguyên nghị sỹ Quốc hội Israel (Knesset), đã từ trần, ở tuổi 73.

Ông Issam Makhoul là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, là đảng viên của Đảng Cộng sản Israel, lực lượng nòng cốt trong liên minh Hadash, từng giữ cương vị Chủ tịch Hadash, tổ chức chính trị cánh tả tập hợp người Do Thái và người Arab vì mục tiêu hòa bình và công bằng xã hội.

Trong giai đoạn 1999-2006, trên cương vị nghị sỹ Quốc hội Israel, ông Issam Makhoul luôn thể hiện lập trường kiên định chống chiến tranh, đấu tranh không khoan nhượng chống phân biệt đối xử sắc tộc. Sau khi rời Quốc hội, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo Hadash và phong trào Cộng sản Israel.

Tháng Tám vừa qua, tại thành phố Haifa, trong cuộc tọa đàm chính trị giữa đoàn đại biểu Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và lãnh đạo Đảng Cộng sản Israel, Mặt trận Hadash, ông Issam Makhoul khẳng định tình cảm đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam không chỉ là người bạn, mà còn là "minh chứng sống động cho thấy các dân tộc bị áp bức hoàn toàn có thể giành lại tự do, độc lập và xây dựng đất nước phát triển"./.

