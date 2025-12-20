Mỹ lên kế hoạch tái thiết Dải Gaza thành đô thị công nghệ cao hiện đại

Theo Wall Street Journal, Mỹ đã xây dựng một kế hoạch mang tên “Dự án Bình minh” nhằm tái thiết Dải Gaza thành một đô thị công nghệ cao hiện đại.

Bản thảo dài 32 trang kèm theo hình ảnh các tòa nhà cao tầng ven biển, biểu đồ và bảng chi phí, phác thảo lộ trình đưa người dân Gaza “từ lều tạm lên căn hộ cao cấp” và “từ nghèo đói đến thịnh vượng."

Tuy nhiên, tài liệu không nêu rõ quốc gia hay doanh nghiệp nào sẽ tài trợ cho việc tái thiết, cũng như không chỉ ra cụ thể nơi ở tạm thời của khoảng 2 triệu người Palestine bị mất nhà cửa trong quá trình xây dựng lại.

Theo bản thảo, dự án sẽ tiêu tốn tổng cộng 112,1 tỷ USD trong vòng 10 năm, trong đó Mỹ cam kết đóng vai trò “trụ cột” với gần 60 tỷ USD dưới dạng viện trợ và bảo lãnh nợ cho các hạng mục được đề xuất.

Sau đó, Gaza có thể tự tài trợ cho nhiều dự án trong các năm tiếp theo và dần trả nợ khi các cải thiện thúc đẩy công nghiệp địa phương và nền kinh tế nói chung.

Việc tái thiết sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ phía Nam với Rafah và Khan Younis, sau đó tiến dần lên phía Bắc tới các “trại trung tâm” và cuối cùng là thủ phủ Thành phố Gaza.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington đã chia sẻ đề xuất này với một số quốc gia được xem là nhà tài trợ tiềm năng, bao gồm các nước giàu ở vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Một số quan chức Mỹ từng xem xét kế hoạch bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi, cho rằng khó có khả năng Hamas chấp nhận giải giáp để kế hoạch có thể được triển khai, đồng thời hoài nghi việc Mỹ có thể thuyết phục các quốc gia giàu có tài trợ cho việc biến một môi trường hậu chiến đầy rủi ro thành một đô thị công nghệ cao.

Trong khi đó, những người ủng hộ cho rằng đây là tầm nhìn chi tiết và lạc quan nhất từ trước đến nay về tương lai của Gaza nếu Hamas hạ vũ khí và khép lại hàng thập kỷ xung đột./.

