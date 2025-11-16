Mỹ cân nhắc bỏ giai đoạn giải giáp Hamas, tập trung tái thiết Gaza

Theo kênh truyền hình tin tức 13 của Israel, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng bỏ qua giai đoạn giải giáp Hamas và triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Gaza, để chuyển trực tiếp sang giai đoạn tái thiết Dải Gaza theo kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất.

Các quan chức tham gia thảo luận với phía Mỹ cho biết sự thay đổi hướng đi này khiến các cuộc đàm phán giữa Washington và Israel về tương lai của Gaza lâm vào bế tắc.

Theo nguồn tin an ninh Israel, việc khôi phục Gaza mà chưa tiến hành giải giáp Hamas “đi ngược lại tinh thần của kế hoạch Trump," vốn đặt điều kiện tiên quyết là phi quân sự hóa Dải Gaza trước khi tái thiết.

Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump công bố hồi tháng 9/2025 bao gồm ba giai đoạn: triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế để giám sát ngừng bắn và giải trừ vũ khí của Hamas; thiết lập cơ chế quản trị dân sự tạm thời; và sau cùng là chương trình tái thiết Gaza với sự tài trợ của Mỹ, các nước Arab Vùng Vịnh và Liên minh châu Âu.

Việc Washington được cho là cân nhắc rút ngắn tiến trình này phản ánh mong muốn đẩy nhanh các bước phục hồi nhân đạo và tái thiết cơ sở hạ tầng trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn nghiêm trọng, trong khi nhiều nước Arab thúc giục sớm khởi động giai đoạn hậu xung đột.

Tuy nhiên, các quan chức Israel cảnh báo rằng việc tái thiết sớm mà không bảo đảm giải giáp hoàn toàn Hamas có thể dẫn đến việc nhóm này “tái vũ trang và củng cố quyền kiểm soát," làm suy yếu mục tiêu an ninh của cả Israel lẫn Mỹ./.

Mỹ–Israel bàn kế hoạch giải giáp Hamas và tái thiết Dải Gaza Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington và Tel Aviv phối hợp giải giáp Hamas, đồng thời thúc đẩy tái thiết Dải Gaza và mở rộng Hiệp định Abraham để duy trì ổn định khu vực.