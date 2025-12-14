Phái bộ Liên hợp quốc tại Iraq chấm dứt sứ mệnh sau 22 năm

Ngày 13/12, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) chính thức chấm dứt sứ mệnh sau 22 năm hoạt động tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại lễ kết thúc hoạt động của UNAMI ở Baghdad, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẽ “luôn sát cánh cùng người dân Iraq trên con đường hướng tới hòa bình và phát triển bền vững.”

Ông cho biết các cơ quan và chương trình của Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hoạt động tại Iraq sau khi UNAMI chấm dứt sứ mệnh.

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, ông Guterres tuyên bố mối quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và Iraq sẽ “trở lại bình thường khi UNAMI kết thúc hoạt động.”

Về phần mình, Thủ tướng Sudani cho rằng việc Liên hợp quốc rút phái bộ UNAMI khỏi Iraq “đánh dấu sự khởi đầu của một chương hợp tác mới.”

Ông nhấn mạnh quan hệ đối tác với Liên hợp quốc thông qua UNAMI đóng vai trò then chốt và hiệu quả, giúp Iraq có thể “tự lực hoàn toàn.”

UNAMI được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003. Nhiệm vụ của UNAMI bao gồm giúp phát triển các thể chế, hỗ trợ đối thoại chính trị, tổ chức bầu cử và cải tổ an ninh.

Tuy nhiên, với việc Iraq gần đây đã ổn định tình hình trong nước, giới chức nước này cho rằng hoạt động của UNAMI không còn cần thiết.

Năm 2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí kết thúc nhiệm vụ của UNAMI vào cuối năm 2025./.

