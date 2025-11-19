Thủ tướng Iraq tham gia khối Shiite đa số trước đàm phán lập chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 18/11, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết ông đã gia nhập liên minh Shiite chính của nước này, với tên gọi Khung điều phối các phe phái Shiite trong Quốc hội.

Khối này sẽ đề cử thủ tướng nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại hội nghị ở thành phố Duhok, miền Bắc Iraq, ông Sudani cho biết liên minh Tái thiết và Phát triển, đã quyết định trở thành một phần của Khung điều phối các phe phái Shiite nhằm thành lập khối lớn nhất trong Quốc hội.

Với động thái trên, khối này hiện nắm giữ 175 trên tổng số 329 ghế tại Hạ viện.

Ông Sudani, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai, nhấn mạnh rằng việc tiếp tục tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai “không phải vì tham vọng cá nhân, mà là để hoàn thành trách nhiệm trong việc thực hiện sứ mệnh quốc gia.”

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Thủ tướng Sudani đã tập trung vào các chính sách tái thiết và duy trì ổn định trong nước.

Theo ông, cuộc đàm phán sẽ sớm được tiến hành giữa các đảng phái chính nhằm thống nhất nhân sự cho 3 vị trí lãnh đạo cao nhất của Iraq gồm thủ tướng, chủ tịch quốc hội và tổng thống.

Theo thông lệ, thủ tướng là người Hồi giáo theo dòng Shiite, chủ tịch quốc hội là người theo dòng Sunni, còn tổng thống thuộc về người Kurd.

Tuy nhiên, việc tham gia khối này không đảm bảo ông Sudani có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, do một số thành viên có ảnh hưởng trong Khung Điều phối lo ngại ông đã tập trung quá nhiều quyền lực trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Các cuộc đàm phán hậu bầu cử giữa các khối Shiite, Sunni và Kurd ở Iraq thường kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang dần ổn định sau nhiều năm xung đột, các chính đảng kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận toàn diện về nhân sự cho ba vị trí chủ chốt trước khi quốc hội mới họp vào tháng Một tới./.

