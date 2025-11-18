Bầu cử Quốc hội Iraq: Không đảng nào đạt đa số

Ngày 17/11, Ủy ban Bầu cử Iraq đã công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử quốc hội ngày 11/11, khẳng định thành tích ấn tượng của liên minh chính trị của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani.

Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Ủy ban Bầu cử Tối cao Độc lập đã công bố kết quả chi tiết cho thấy Liên minh Tái thiết và Phát triển của al-Sudani đã giành được 46 ghế trong Hội đồng Đại biểu, tức Quốc hội Iraq gồm 329 thành viên.

Tiếp theo là Liên minh Nhà nước Pháp quyền của cựu Thủ tướng Nuri al-Maliki, với 29 ghế và Liên minh Taqaddum (Tiến bộ) của cựu Chủ tịch Quốc hội Mohammed al-Halbousi, giành 27 ghế.

Do không có khối nào giành được đa số tuyệt đối, việc thành lập một liên minh cầm quyền là bước tiếp theo quan trọng trong tiến trình dân chủ của Iraq.

Kết quả trên cho phép Thủ tướng al-Sudani củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán liên minh sắp tới.

Trong một diễn biến liên quan, sáng cùng ngày, Tòa án Tối cao Liên bang Iraq đã phán quyết rằng chính phủ phải đảm nhận tư cách tạm quyền sau khi nhiệm kỳ của quốc hội sắp mãn nhiệm kết thúc.

Theo đó, quyền hạn của chính phủ tạm quyền chỉ giới hạn trong các công việc hằng ngày và không được đưa ra các quyết định dài hạn như ký kết hiệp ước, hợp đồng vay nợ hoặc bổ nhiệm các quan chức cấp cao.

Tổng thống sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi quốc hội mới được thành lập./.

