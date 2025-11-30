Đời sống

Thành viên cấp cao al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở Yemen

Nguồn tin tiết lộ cuộc không kích của Mỹ diễn ra ở phía Đông tỉnh Marib, nhằm vào môtô chở một chỉ huy quân sự al-Qaeda và một người khác khiến cả hai thiệt mạng.

Minh Tâm
Khói bốc lên sau một cuộc giao tranh ở tỉnh Marib (Yemen) hồi năm 2020. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Ngày 29/11, nguồn tin tại Yemen cho biết một chỉ huy cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) do Mỹ tiến hành tại tỉnh Marib ở Đông Bắc nước này.

Nguồn tin tiết lộ cuộc không kích diễn ra ở phía Đông tỉnh Marib, nhằm vào một môtô chở chỉ huy quân sự al-Qaeda Munir al-Ahdal và một người khác khiến cả hai thiệt mạng.

Cũng theo nguồn tin này, Munir al-Ahdal là chỉ huy thực địa cấp cao của al-Qaeda tại Yemen và hoạt động tại nhiều tỉnh của nước này.

Hồi đầu tháng, một nguồn tin thuộc chính quyền tỉnh Marib cũng cho biết một thủ lĩnh cấp cao khác của al-Qaeda tại Yemen là Abu Mohammed al-Sanani cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng UAV của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
