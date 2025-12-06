Nam Phi: Xả súng tại một quán bar, ít nhất 15 người thiệt mạng

Đài truyền hình công cộng SABC (Nam Phi) ngày 6/12 đưa tin ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một quán bar ở thị trấn Soweto thuộc tỉnh Gauteng, phía Tây Nam thành phố Johannesburg của nước này.

Theo tuyên bố của cảnh sát Gauteng, vụ việc xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, khi một nhóm nam giới mang theo súng trường và súng lục 9mm xông vào quán bar tại khu định cư không chính thức Nomzamo, gần Johannesburg.

Sau đó, nhóm này xả súng bừa bãi vào các khách hàng khiến 23 người bị trúng đạn, gồm 12 người tử vong tại hiện trường và 11 người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Trong số những người bị thương có 3 người từ vong, nâng tổng số người chết lên ít nhất 15 người.

Một nguồn tin khác cho biết tổng cộng có 25 người bị bắn tại hiện trường. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 1 trẻ 12 tuổi và 1 thiếu niên 16 tuổi.

Cảnh sát đang điều tra động cơ xả súng và truy tìm nhóm nghi phạm. Các nhân chứng được kêu gọi ra trình báo.

Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Nam Phi và đang gây chấn động đất nước 63 triệu dân này./.

