Đừng bao giờ cất những loại thực phẩm này ở cánh tủ lạnh

Chúng ta thường xuyên sử dụng tủ lạnh như một “chiếc hộp lạnh đa năng.” Sau mỗi lần mua sắm tại siêu thị, chúng ta chất sữa, phômai, trứng, rau củ và đồ ăn thừa vào bất kỳ khoảng trống nào. Hộp sữa thì nhét vào cánh cửa, vài quả táo lạc chỗ ở ngăn thức ăn chín, còn hộp sữa chua thì bị đẩy tít ra sau chai tương cà.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi sữa bị chua chỉ sau vài ngày, dù vẫn còn hạn.

Bryan Quoc Le, chuyên gia khoa học thực phẩm, cố vấn trong ngành và tác giả cuốn "150 Food Science Questions Answered" đã giải thích về sự việc này.

Theo ông, cánh tủ lạnh chính là khu vực ấm nhất, bởi nó nằm xa quạt gió và là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất mỗi lần cửa được mở ra. Điều này đồng nghĩa: những thực phẩm nhạy cảm với nhiệt độ không nên xuất hiện ở đây.

Vì sao cánh tủ lạnh là khu vực ấm nhất?

Thói quen “xấu” của nhiều người là mở tủ lạnh liên tục, đôi khi chỉ để ngắm như nhìn vào một thế giới khác. Khi nấu ăn, cũng có người để hé cửa để tiện lấy đồ.

Dù một vài người có “kỷ luật” hơn nhưng mỗi lần mở cửa tủ lạnh đều khiến một luồng khí ấm tràn vào. Phần khoang chính của tủ vẫn có thể giữ mức nhiệt ổn định khoảng 4°C hoặc thấp hơn, nhưng cánh tủ thì không may mắn như vậy.

Giáo sư Darin Detwiler (Đại học Northeastern) cho biết cánh tủ lạnh là khu vực nhiệt độ dao động mạnh nhất, dễ vượt ngưỡng an toàn, nhất là vào mùa nóng hoặc khi tủ bị mở nhiều.

Và điều này dẫn tới rủi ro: nếu nhiệt độ vượt quá 4°C, thực phẩm có thể rơi vào “vùng nguy hiểm,” nơi vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bao giờ hết.

Những thực phẩm tuyệt đối không để ở cánh tủ lạnh

Điều bất ngờ là nhiều loại hộp, khay được thiết kế ở cánh tủ trông như “sinh ra để đựng sữa hoặc trứng,” nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Theo chuyên gia Bryan Quoc Le, các loại thực phẩm sau dễ hỏng nhanh hoặc thậm chí gây ngộ độc nếu đặt tại đây: sữa và các loại sản phẩm từ sữa; trứng; đồ ăn thừa; phô mai mềm, sữa chua; xốt mayonnaise, các loại sốt nền sữa; thịt tươi sống như thịt gà, cá, bò; thuốc cần nhiệt độ ổn định như insulin hoặc men vi sinh.

Những thực phẩm này chứa độ ẩm cao và vốn đã có sẵn vi sinh vật. Chỉ cần nhiệt độ tăng vài độ là chúng bắt đầu hỏng nhanh chóng và tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Vậy cánh tủ lạnh dùng để làm gì?

Không phải mọi thứ đều “kỵ” cánh tủ lạnh. Theo các chuyên gia, đây là nơi phù hợp cho các loại thực phẩm: Thực phẩm có chất bảo quản; thực phẩm có thể để ở nhiệt độ phòng mà không bị hỏng; thực phẩm ít nhạy cảm với sự tăng-giảm nhiệt.

Bạn có thể yên tâm đặt các loại sau ở cánh tủ: Nước sốt, tương ớt, mù tạt, mứt, nước chấm như nước tương, đồ hộp đã mở nhưng không dễ hỏng.

Nói cách khác: Cánh tủ lạnh sinh ra dành cho đồ gia vị, chứ không phải cho sữa, trứng hay thực phẩm tươi sống.

Sắp xếp tủ lạnh không chỉ để gọn gàng mà còn để bảo vệ sức khỏe

Việc cất sữa vào cánh tủ lạnh nghe có vẻ vô hại, nhưng thực chất có thể khiến thực phẩm hỏng nhanh hơn, gây lãng phí và khiến sức khỏe bị đe dọa.

Như giáo sư Detwiler nhấn mạnh: “Sắp xếp tủ lạnh hợp lý không chỉ mang tính thẩm mỹ, đó là vệ sinh và an toàn thực phẩm."

Ngoài ra, không phải loại thực phẩm nào cũng nên được bảo quản trong tủ lạnh do nhiệt độ đông lạnh có thể làm giảm chất lượng, hương vị hoặc thay đổi kết cấu và màu sắc của chúng ví dụ như: Khoai tây, hành tây hay chuối./.

