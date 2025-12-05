Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc đã trở lại trong phạm vi tiêu chuẩn ở tất cả các khu vực.

Theo PCC, nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở khu vực phía Bắc đo được là 4,4-48,0 microgam trên mét khối (µg/m3), khu vực Đông Bắc 9,3-32,8 µg/m3, khu vực Trung và Tây 24,5-49,6 µg/m3, khu vực phía Đông 16,9-55,9 µg/m3, khu vực phía Nam 11,8-32,5 µg/m3, và Bangkok và vùng phụ cận 27,3-62,1 µg/m3.

PCC cảnh báo rằng nồng độ PM 2.5 trong khoảng thời gian từ ngày 6-9/12 có khả năng vượt quá tiêu chuẩn ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Bangkok và vùng phụ cận. Các khu vực khác cần được theo dõi chặt chẽ bao gồm khu vực Đông Bắc, Đông và Hạ Bắc.

PCC nhấn mạnh các kênh thông báo cho người dân Thái Lan. Hiện tại, hệ thống LINE ALERT là hệ thống cảnh báo bụi mịn chủ chốt, cảnh báo người dùng khi tình hình bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe (màu cam) và hệ thống Cell Broadcast nếu tình hình bị ảnh hưởng (màu đỏ).

Ngoài ra, các kênh truyền thông của PCD, bao gồm trang Facebook của PCD và các nền tảng mạng xã hội khác như YouTube, X và TikTok, cũng đang được phổ biến tới người dân, giúp họ lập kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời và chuẩn bị thiết bị bảo hộ để giảm thiểu tác động của tình trạng bụi một cách kịp thời.

Trong bối cảnh mùa ép mía đang đến gần, PCC cũng nhấn mạnh chính sách yêu cầu các nhà máy mía đường hạn chế lượng mía bị đốt khi đưa vào nhà máy, không quá 15% tổng khối lượng mía.

Người dân cũng được yêu cầu hạn chế đốt mía ngoài trời dưới mọi hình thức và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm ùn tắc giao thông. Đây là một phần trong nỗ lực giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của tình trạng bụi mịn PM 2.5 và tác động của nó đến sức khỏe cộng đồng.

Người dân Thái Lan cũng được khuyến cáo nên chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là những người có nguy cơ, người bệnh, trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

PCC khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và nếu cần, hãy đeo khẩu trang và thiết bị bảo hộ khi ra ngoài, tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế. Tình hình bụi tại Thái Lan có thể được theo dõi trên trang web Air4Thai tại www.pcd.go.th hoặc qua ứng dụng Air4Thai./.

Giảm bụi mịn tại các đô thị: Xác định rõ thẩm quyền, thời gian và trách nhiệm Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, vào các tháng cuối năm, số ngày nồng độ bụi PM2.5 vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia rất phổ biến; ngược lại, số ngày có chất lượng không khí tốt chỉ chiếm khoảng 22% tổng số ngày trong năm.