Lâm Đồng: Hơn 1.700 căn nhà bị ngập do mưa lũ, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp

Trưa 4/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Trong đêm ngày 3 đến rạng sáng 4/12, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to gây ra nhiều thiệt hại.

Qua thống kê sơ bộ từ các địa phương, đến trưa 4/12, có khoảng 1.705 căn nhà bị ngập, hiện nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao. Có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngập nặng nhất là tại các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như: xã Hàm Liêm ngập lụt trên diện rộng, đã thực hiện di dời 300 hộ dân; xã Lương Sơn ngập khoảng 400 căn nhà, đã di dời 25 hộ dân; xã Liên Hương đã di dời 350 hộ dân bị ngập…

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng, các địa phương đang tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại. Tại xã Liên Hương có hơn 250 tàu thuyền bị cuốn trôi ra biển. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, chia cắt gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông báo xả lũ của đơn vị quản lý, các địa phương đã tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các khu vực ngập cao, ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống...

Dự báo diễn biến mưa trong thời gian tới tiếp tục có mưa trên diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn 90mm.

Nước lũ gây ngập nhiều nhà dân ở thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Sáng 4/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo khẩn các địa phương kịp thời triển khai hỗ trợ di dời tài sản và người dân ra khỏi vùng ngập, các địa phương chủ động “4 tại chỗ."

Các địa phương triển khai đặt biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thường xuyên thông báo cho nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là tình trạng sụt lún, sạt lở đất gây ra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở; huy động lực lượng khắc phục sạt lở tại các tuyến đường giao thông để đảm bảo lưu thông qua lại./.

Lâm Đồng di dời người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn Lực lượng “4 tại chỗ” được huy động tối đa, phân công tổ chức di dời dân. Công an phường bố trí lực lượng phối hợp các khu phố triển khai công tác di dời, bảo vệ tài sản của người dân.