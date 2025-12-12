Thời tiết đêm 12/12: Biển động mạnh, miền Bắc mưa rét

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 12 và ngày 13/12, mưa dông gia tăng trên biển và đất liền, nhiều khu vực xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động.

Trên đất liền, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa rét diện rộng, có nơi rét đậm, rét hại; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đêm 12 và ngày 13/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Đêm 13/12 và ngày 14/12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m. Từ ngày 14/12 cường độ gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/12 như sau:

Thành phố Hà Nội:

-Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất19-21 độ C. Có mưa vừa, mưa to và dông; trời rét.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

-Trời rét, có nơi rét đậm, từ ngày mai trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

-Từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

-Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày mai trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét đậm.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế:

-Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

-Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

-Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

-Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi.

-Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi.

-Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

