Sơn La: Vùng núi cao rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá từ đêm 13/12

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo, từ đêm 13 đến 14/12, ở tỉnh Sơn La trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Vùng núi cao thuộc các điểm dự báo như: Mộc Châu, Bắc Yên, Vân Hồ có khả năng xảy ra băng giá.

Đến khoảng trưa 13/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Nam tỉnh ở các điểm dự báo như Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu và sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hội tụ trong đới gió Tây trên cao, nên từ đêm 12 đến hết đêm 13/12 ở tỉnh Sơn La có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13/12, trời chuyển rét đậm và vùng núi cao rét hại; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12°C, vùng núi cao 8- 10°C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trời rét đậm và vùng núi cao rét hại ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của con người, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ. Ngoài ra, rét đậm, rét hại, băng giá có khả năng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, mưa lớn kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc, như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp./.

