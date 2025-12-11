Đà Nẵng thay đổi cách làm khi xây dựng chiến lược chống ngập

Tại Kỳ họp cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các giải pháp chống ngập khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng (cũ) và Tam Kỳ (cũ).”

Theo báo cáo của ông Lê Tùng Lâm, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng Đoàn giám sát, vấn đề ngập úng đô thị là thách thức lớn hiện nay, do đó cần thay đổi tư duy, cách làm, nghiên cứu xây dựng chiến lược ứng phó, chống ngập một cách tổng thể, đảm bảo tính bền vững, thích ứng với thời đại.

Trong đó, tuỳ từng khu vực (các đô thị cũ; các đô thị mới; vùng nông thôn và ven đô; miền núi) nghiên cứu có giải pháp quản trị, chiến lược riêng phù hợp với địa hình, điều kiện.

Một số giải pháp như: mở thêm các tuyến thoát nước; phân chia lại các lưu vực thoát nước; đầu tư trạm bơm cưỡng bức; quy định các vùng đệm “cho phép ngập;” mở rộng hành lang thoát lũ; tăng cường, liên kết các hồ điều tiết; sử dụng các vật liệu thấm, hạn chế việc bê tông hoá; xây dựng các công trình chứa nước; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý, giám sát, vận hành hệ thống thoát nước...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Về giải pháp, Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, nghiên cứu xây dựng và phê duyệt “Đề án hạ tầng khu vực trung tâm, khu vực đặc biệt ưu tiên trên địa bàn thành phố ứng phó, xử lý ngập úng hiệu quả với thời tiết, mưa cực đoan.”

Các cơ quan liên quan cần khẩn trương hoàn thành phê duyệt đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngay trong năm 2025 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển hệ thống thoát nước khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ) trong năm 2026.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số dự án thoát nước như: Cải tạo các hồ điều tiết khác; xây dựng mới các tuyến cống thoát nước mưa trực tiếp ra sông Hàn để rút ngắn hành trình; cải tạo tuyến cống qua đường Trường Sơn; cải tạo tuyến cống từ ga về đường Ông Ích Khiêm; cải tạo, bổ sung các cửa thu; nâng cấp, cải tạo các tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái đến kênh Hòa Minh-Phú Lộc (Tuyến kênh B14) bao gồm hạng mục mở rộng khẩu độ kênh Đa Cô, cống qua đường sắt…

Theo báo cáo giám sát, những năm qua địa phương đã chủ động rà soát các tồn tại của hệ thống thoát nước, đưa ra các giải pháp khắc phục, ứng phó ngập úng trên địa bàn thành phố.

Nhờ vậy, một số điểm ngập xảy ra thường xuyên các năm trước đến nay đã cơ bản được khắc phục như: Đường Nguyễn Lương Bằng (khu vực trước cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh); nút giao đường Xuân Thủy-Trần Thủ Độ; đường Ngô Quyền (đoạn số nhà 223 đến 233).

Một số điểm ngập nặng trước đây đã được cải thiện nhiều, tuy vẫn còn ngập khi cường độ mưa lớn, nhưng thời gian nước rút nhanh sau khi hết mưa, như: Đường Lê Duẩn (đoạn gần cầu sông Hàn); đường Hải Phòng (trước Bệnh viện Đà Nẵng); ngã tư Hải Phòng-Ông Ích Khiêm; đường Hoàng Hoa Thám; ngã 4 Điện Biên Phủ-Hà Huy Tập; đường Vân Đồn…

Bộ đội tham gia làm sạch môi trường phố cổ Hội An sau lũ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Theo ông Lê Tùng Lâm, hệ thống thoát nước trung tâm Đà Nẵng (cũ) hiện dài khoảng 1.800km và 30km kênh mương hở. Khoảng 40km tuyến cống được xây dựng trước năm 1994, bằng loại đá hộc được đậy tấm đan bê tông cốt thép. Hệ thống hiện nay đã lộ một số bất cập, tồn tại như: hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung đã lâu chưa được nạo vét nên hạn chế dung tích chứa, khẩu độ cống thoát nước chưa thật sự đảm bảo; trạm bơm chống ngập Ông Ích Khiêm chưa được đầu tư, lắp đặt đủ số lượng máy bơm theo yêu cầu (3/7 máy bơm).

Trên tuyến cống liên phường Xuân Hà - trạm bơm chống ngập Xuân Hà, cửa xả tại trạm bơm chống ngập Xuân Hà bị ngập nước khi mưa lớn, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của tuyến. Còn tuyến cống Yên Thế-sông Phú Lộc thì khẩu độ thoát nước không đảm bảo do lưu vực thoát nước rất lớn…

Từ năm 2023 đến nay, khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng (cũ) và trung tâm thành phố Tam Kỳ (cũ) đã, đang và sắp triển khai thi công tổng cộng 36 dự án thoát nước, chống ngập.

Trong đó, khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng (cũ) có 25 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 2.846,3 tỷ đồng; khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ (cũ) có 11 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 6.983 tỷ đồng…/.

