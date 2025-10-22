Môi trường

Đà Nẵng 'chạy đua' chống ngập trước bão số 12: Cảnh báo 30.000 cửa thu nước bị bịt kín

Dự báo mưa đặc biệt lớn do bão số 12, các đơn vị thoát nước và chính quyền địa phương ở Đà Nẵng đang tổng lực khơi thông cống rãnh trước nguy cơ hơn 30.000 cửa thu nước vẫn đang bị bít kín.

Công ty thoát và xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương nạo vé mương đất tại khu công nghiệp Hòa Khánh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Công ty thoát và xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương nạo vé mương đất tại khu công nghiệp Hòa Khánh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khi hoàn lưu bão số 12 (Fengshen) dự kiến gây mưa rất to trên diện rộng, toàn bộ hệ thống phòng chống ngập của Đà Nẵng đã được kích hoạt ở mức cao nhất.

Từ trung tâm thành phố đến vùng ven, các phường, xã, doanh nghiệp công ích và hàng nghìn người được huy động, đồng loạt ra quân kiểm tra miệng cống, nạo vét hố ga và gia cố các trạm bơm trọng điểm.

Tình thế được ví như một “cuộc chạy đua với thời gian”, khi chỉ cần vài giờ mưa lớn, hệ thống thoát nước vốn đang chịu áp lực nặng nề có thể quá tải, gây ngập diện rộng tại nhiều khu dân cư thấp trũng.

Nỗ lực đồng loạt ứng phó bão số 12

Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Thoát và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã ban hành hàng loạt thông báo khẩn, kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó mưa lớn và bão số 12. Từ giữa tháng 10, công ty đã huy động nhân lực khơi thông cửa thu nước, vớt bèo rác, kiểm tra hệ thống trạm bơm và hạ mực nước hồ điều tiết để tăng khả năng chứa nước.

Các trạm xử lý nước thải Phú Lộc, Sơn Trà, Hòa Cường, Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn đều bố trí lực lượng trực 24/24h, chằng chống thiết bị điện, neo bè thủy sinh, chuẩn bị hậu cần và máy phát điện dự phòng.

Rác thải, giá hạ xà bần, cỏ bèo và tình trạng người dân lấn đất đang gây tắc nghẽn nghiêm trọng mương đất.(Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Một trong những công tác “chạy đua” chống ngập đang được triển khai liên tục nhiều ngày qua là khơi thông mương đất bị tắc nghẽn nghiêm trọng, gây ngập lụt cục bộ tuyến đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh và khu dân cư dọc đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh.

“Công ty đang khẩn trương thực hiện khơi thông tuyến mương đất, hiện đã khơi thông được khoảng 30% khối lượng” ông Huỳnh Trần Hà Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Thoát và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết.

Song song đó, tại cấp cơ sở, các phường, xã đồng loạt ra quân từ ngày 21/10. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, thông tin: “Một trong những công việc quan trọng nhất là huy động toàn bộ hệ thống chính trị ra quân khơi thông toàn bộ cống, rãnh các tuyến đường khu dân cư để tăng khả năng thoát nước. Đồng thời, thành lập các tổ chốt trực tại vị trí xung yếu, bố trí xuồng và thiết bị phối hợp ứng cứu khi có sự cố.”

Rất nhiều cửa thu nước bị bít kín bởi rác, tấm che bằng gỗ và thậm chí là bằng xi măng, gây ảnh hưởng lớn đến việc thoát nước bề mặt. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại phường Hòa Cường, lực lượng chức năng tổ chức rà soát, dọn dẹp rác tại các miệng thu nước. “Sáng nay phường đã phối hợp khu dân cư khơi thông cửa thu nước bị bít tắc, góp phần ứng phó tốt với ngập úng đô thị,” ông Võ Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường chia sẻ.

Cảnh báo hàng vạn điểm nghẽn thoát nước

Dù công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, nguy cơ ngập vẫn hiện hữu. Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, “hiện thành phố có khoảng 80.000 cửa thu nước, tuy nhiên có từ 30–40% bị người dân che chắn bằng tấm gỗ, tấm ván hoặc bạt, làm giảm đáng kể hiệu quả thoát nước đô thị. Khi các cửa thu bị tắc, nước không thể vào cống mà dồn về điểm thấp, gây ngập chỉ sau 15 phút mưa lớn.”

Thực trạng này tương đương với khoảng 30.000 cửa thu nước bị bít kín, khiến hệ thống thoát nước thành phố không đạt hiệu quả khi bão số 12 (Fengshen) đổ bộ. Sở Xây dựng đã yêu cầu các phường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tháo bỏ vật che chắn cửa thu nước, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát, đánh giá mực nước lũ để phục vụ quy hoạch, nâng cấp hạ tầng thoát nước.

Chính quyền địa phương đã kêu gọi cả hệ thống chính trị tham gia khơi thông các cửa thu, khẩn trương "chạy đua" với thời gian trước khi bão 12 gây mưa lớn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đại diện Công ty Thoát và Xử lý nước thải Đà Nẵng, ông Võ Đăng Dục – Trưởng phòng Kỹ thuật nhấn mạnh: “Một trong những yếu tố quan trọng nhất hiện nay là triển khai các đơn vị khơi thông các cửa thu, mương thu bị lấp rác cũng như bịt kín nhằm tăng cường khả năng thu nước mặt cho hệ thống thoát nước.”

Trong bối cảnh bão số 12 đang tiến gần, công tác khơi thông, vận hành, phối hợp giữa các đơn vị kỹ thuật và người dân được xem là yếu tố quyết định giúp Đà Nẵng hạn chế ngập nặng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước đợt mưa lớn được dự báo là cực đoan nhất từ đầu năm./.

