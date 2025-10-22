Bão số 12: Thành phố Huế ứng phó cao nhất với bão và mưa lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, vùng ven biển thành phố Huế biển động mạnh và nước dâng cao gây ngập lụt ngay trước khi bão đổ bộ. Thành phố đã và đang tập trung cao nhất cho ứng phó với bão số 12 và mưa lũ được dự báo là diễn biến phức tạp và kéo dài.

Di dân kịp thời khi nước dâng cao

Phường Thuận An là địa phương ven biển, nhiều nơi thấp trũng thường xuyên chịu tác động của nước biển dâng và gió bão. Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại bờ biển phường Thuận An vào chiều 22/10, nơi này có gió mạnh thổi từ biển vào. Biển động mạnh, những con sóng “bạc đầu” dồn dập đánh vào bờ. Nước dâng cao tràn vào khu dân cư làm ngập lụt nhiều tuyến đường và nhà ở của người dân.

Trước tình trạng này, chính quyền phường Thuận An đã lên phương án, sớm triển khai lực lượng di dời người dân ở nơi xung yếu, nguy hiểm đến tính mạng; kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Ông Trần Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An cho biết, ứng phó với cơn bão số 12, địa phương đã gấp rút triển khai các kế hoạch phòng chống bão. Hiện phường đã di dời 25 hộ với 100 khẩu ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Những điểm nước dâng cao, bị ngập lụt các đơn vị chức năng cũng đã tuyên truyền kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời cắm biển báo vị trí nước dâng cao và không để người dân đi qua.

Đóng ở địa bàn xung yếu, thường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An là lực lượng quan trọng tham gia hỗ trợ tích cực, giúp người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh bão an toàn; đồng thời phối hợp với địa phương triển khai các phương án phòng, chống bão.

Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An cho hay, nhằm hỗ trợ người dân trước ảnh hưởng bão số 12, cán bộ chiến sĩ đã triển khai lực lượng về khu vực xung yếu, thực hiện “4 tại chỗ,” cùng với địa phương di dời nhiều hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời kêu gọi toàn bộ phương tiện, ngư dân vào bờ an toàn. Ngoài ra, đơn vị cũng cắt cử nhiều chiến sỹ hỗ trợ di dời tài sản của người dân tránh ngập lụt.

Mưa lớn gây ngập khiến người dân phải di chuyển bằng ghe. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Cảm kích trước sự hỗ trợ của các quan chức năng, ông Phan Văn Sáu, trú phường Thuận An chia sẻ, gia đình ông sống ở gần biển, hứng chịu trực tiếp gió lớn và sóng to. Nhà thường xuyên bị ngập úng. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các lực lượng chức năng đã kịp thời chằng chống nhà cửa, di dời tài sản. Vì vậy, ông yên tâm đến tránh trú ở nơi an toàn.

Sẵn sàng các phương án cao nhất

Chiều 22/10, ông Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Thành ủy Huế đã đến kiểm tra tại phường Thuận An và các vùng xung yếu về công tác ứng phó với bão số 12.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các lực lượng địa phương chủ động tổ chức theo dõi sát dự báo, diễn biến tình hình mưa lũ, gió mạnh trên biển kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, nhà nước; đồng thời kiểm tra rà soát, rút toàn bộ lực lượng ra khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, nhiều Đoàn công tác của thành phố Huế do các lãnh đạo thành phố làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 12 và mưa lũ ở các địa bàn xung yếu ven biển, vùng thấp trũng ven hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, các địa phương vùng miền núi và tuyến đường có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Tại những nơi đến kiểm tra, lãnh đạo thành phố Huế đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các lực lượng và địa phương phải bám sát địa bàn, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, sẵn sàng các phương án cao nhất để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, từ ngày 22-24/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 600mm. Cảnh báo từ ngày 23-28/10, có khả năng đỉnh lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lớn hơn báo động 3 từ 0,3-0,5m; sông Hương tại Kim Long lũ lớn hơn báo động 3 từ 0,2-0,3m; nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Vùng ven biển thành phố có nước dâng cao từ 0,4-0,8m do bão. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi thành phố Huế đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm, kể cả tàu vận tải có tải trọng lớn.

Thành phố Huế có 15 xã, phường có nguy cơ chịu gió bão mạnh gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô.

Thành phố cũng có 14 xã, phường có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất gồm các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Hương Thủy, Lộc An, Phú Lộc. Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại gần 30 xã, phường của thành phố Huế do mưa cường suất lớn./.