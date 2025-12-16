Lũ lụt tại Bolivia, ít nhất 20 người thiệt mạng và 20 người mất tích

Theo giới chức Bolivia, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 20 người mất tích do lũ lụt sau khi nước sông dâng cao tại khu vực Santa Cruz, miền Đông nước này.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Bolivia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Dân sự Alfredo Troche thông báo đội cứu hộ, cứu nạn đã xác nhận thêm 16 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 20 người kể từ khi mưa lớn bắt đầu trút xuống rạng sáng 13/12.

Dự kiến, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng khi các đội tìm kiếm, cứu nạn tiếp cận được những khu vực bị cô lập. Đến nay, ít nhất 300 người đã được giải cứu bằng trực thăng và khoảng 2.100 gia đình bị ảnh hưởng tại khu vực xung quanh sông Pirai.

Một đoạn video cho thấy cây cầu bắc qua sông đã đổ sập do dòng nước lũ cuồn cuộn, trong khi các đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và nỗ lực khôi phục các tuyến đường huyết mạch để tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hy vọng điều kiện thời tiết sẽ cải thiện trong những ngày tới, tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Các nhà khí tượng học lâu nay cảnh báo về những tác động tổng hợp do hình thái thời tiết El Niño và La Niña, vốn đang gây mưa lớn hơn tại lưu vực sông Amazon.

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz, người mới nhậm chức tháng 11 vừa qua, đã họp bàn với các thành viên nội các, chuyên gia và nhà khoa học ngày 14/12 để đánh giá tình hình.

Ông chỉ trích các chính quyền trước đây khiến đất nước không có đủ nguồn lực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đồng thời cho rằng nạn phá rừng trên diện rộng trong hai thập kỷ qua là tác nhân khiến lũ lụt nghiêm trọng hơn.

Bolivia đã mất 10,4 triệu hécta rừng do các vụ cháy rừng vào năm 2014 và đây cũng là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này./.

