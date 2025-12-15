Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sụt lún, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pring

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký Quyết định số 2967/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại thôn 57, xã Đắc Pring.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pring, khu vực xảy ra sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt lớn theo hình vòng cung trên đỉnh đồi, cách khu dân cư khoảng 80m; tổng chiều dài các vết nứt quan sát được khoảng 150m.

Đáng chú ý, tại một số vị trí, các vết nứt xuất hiện thành 2-3 lớp song song, cách nhau từ 15-20m. Độ hở của vết nứt dao động từ 0,3m đến 1m; đặc biệt, mảng trượt đã sụt lún so với mặt bằng tự nhiên từ 0,8m đến 1,5m. Những biến dạng này cho thấy nguy cơ xảy ra một vụ sạt lở quy mô lớn là rất cao, nhất là khi có tác động của mưa lũ.

Trước diễn biến nguy hiểm, tối 20/11/2025, chính quyền địa phương xã Đắc Pring đã khẩn trương di dời 7 hộ dân với 22 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; trong đó, 4 hộ ở xen ghép với người thân, 3 hộ được bố trí tạm trú tập trung tại Trạm Y tế xã. Công tác sơ tán hoàn thành vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày.

Ngoài ra, khu vực sạt lở còn có khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến 9 hộ dân khác với 33 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, động viên người dân ổn định tạm thời cuộc sống.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pring-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động phương án sơ tán khi có mưa lớn. Tăng cường khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh thiên tai. Tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố cùng các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún, ổn định đời sống Nhân dân và chuẩn bị phương án di dời, bố trí dân cư lâu dài khi cần thiết./.

